La emotiva despedida de una controladora aérea canaria tras 40 años de servicio

Marisa, una controladora aérea canaria con cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, vivió una despedida que difícilmente olvidara durante el día de su jubilación. Coincidiendo con su cumpleaños, lo que en un principio parecía un acto sencillo con compañeros de profesión se convirtió en un homenaje único cuando su hijo, que es piloto, irrumpió en la radio para sorprenderla.

Desde la torre de control donde trabajaba, Marisa había guiado con miles de vuelos que cruzaban los cielos del archipiélago canario. En su último turno, mientras supervisaba las comunicaciones, una voz inesperada irrumpió en la frecuencia. Era su hijo, quien aprovechó la ocasión para rendirle homenaje públicamente. Inicialmente, se dirigió a ella como piloto, agradeciendo el trabajo de los controladores aéreos:

"Gracias por ser nuestros ojos cuando estamos aquí arriba. Sin vuestro trabajo, el nuestro no sería posible". El mensaje pronto tomó un giro más personal, cuando la voz del piloto se convirtió en la de un hijo agradecido: "Gracias por todo el esfuerzo que has hecho por mí, por tu infinita paciencia, por tu amor incondicional, incluso cuando no lo merecía. Gracias a eso, hoy estoy aquí". En ese momento, Marisa no pudo contener la emoción. Desde la torre de control, respondió con unas palabras llenas de gratitud y cariño: "Muchas gracias, hijo. He estado 40 años trabajando y disfrutando. Deseo lo mejor para los compañeros que están arriba y los que están abajo. Un millón de gracias y un millón de besos".

El emotivo momento ha sido compartido en redes sociales por la cuenta 'Controladores Aéreos', donde el público no ha tardado en reaccionar. Los usuarios aplaudieron la trayectoria de Marisa y destacaron la conexión entre madre e hijo. Mensajes como "Qué poco sabemos de vosotros y el gran trabajo que hacéis. Feliz cumpleaños y jubilación" inundaron la publicación, mientras otros resaltaron su labor como madre y el impacto de sus valores en su familia. De esta forma tan emotiva Marisa cierra así un capítulo de su vida.

Fin a la doble escala de los controladores aéreos

Esta semana el Tribunal Supremo ha declarado ilegal la doble escala salarial aplicada a los controladores aéreos de Aena tras la firma de su convenio colectivo en 2011. Según la sentencia del 30 de octubre, que confirma un fallo previo de la Audiencia Nacional, esta práctica vulnera los derechos de los trabajadores contratados después de esa fecha. La demanda, presentada por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SNCA) y apoyada por otras organizaciones, cuestionaba que los nuevos empleados recibieran solo el 60% del complemento de puesto de trabajo (CPT) durante el contrato en prácticas, frente al 100% que percibían quienes ingresaron antes de 2011.

El Supremo concluye que el convenio establece una doble escala salarial basada en la fecha de contratación, lo que discrimina a los empleados más recientes. La Sala señala que, aunque el artículo 132.4 del convenio menciona conceptos como "progresión retributiva" y "madurez profesional", esta regulación no es uniforme para todos los trabajadores, ya que los empleados antiguos reciben el 100% del CPT desde su contratación.

