La emocionante reacción de un abuelo al enterarse de que su nieto es gay

La historia de Abel Pérez y su abuelo de 92 años ha revolucionado las redes sociales, el joven ha mostrado la conversación que mantuvo con él en la que le comunicaba que era gay. "Son las únicas personas que se que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar" admite después de apreciar su reacción.

La reacción del abuelo

"Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene", dice Abel en el tuit en el que se puede escuchar la reacción del hombre de 92 años.

"Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse cómo son, eso hoy ya no existe porque la yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre" le dice ante la confesión.

Esta emocionante reacción no ha tardado en hacerse viral en Twitter. "Maravilla de personas", "eterna vida a los abuelos", "lo siento tanto por los que no tienen esto. De verdad. Qué bonito es ver cómo algunos si podemos decir que tenemos los mejores abuelos del mundo. Ojalá fuesen eternos" o "lo queremos, abuelo" son algunos de los comentarios de los usuarios. El tuit acumula casi 3.000 'me gusta' y más de 250 retweets.

El abuelo de Abel Pérez tiene 92 años y no ha dudado en mostrar apoyo a su nieto, demostrándole que lo hará de manera incondicional, tal y como reflexiona Abel: "Son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar".