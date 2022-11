Emma Larreta recuerda el día que sobrevivió a las 27 puñaladas que le asestó su expareja: "Fue una agresión muy sangrienta"

Se puede decir que Emma Larreta volvió a nacer el 2 de abril de 2007. Ese día, su expareja compró un cuchillo y la apuñaló en 27 ocasiones. Salvó su vida de milagro y hoy es una mujer feliz y comprometida. Ser una víctima de la violencia de género le ha motivado para crear el proyecto 'inVISIBLES', una obra con la que busca dar visibilidad a esta lacra.

Emma ha sido una de las protagonistas del programa especial de Antena 3 Noticias contra la violencia de género. En una entrevista ha relatado con detalle cómo fue aquel día en que su pareja la acuchilló con intención de acabar con su vida, asegurando que lo recuerda "todo".

"Fue un día muy escabroso, muy terrible, que marcó mi vida. Fue una agresión muy desagradable, muy sangrienta y lo que más recuerdo es que conseguí sobrevivir, que eso para mi es importantísimo. Fue una lucha dura pero le gané, mi destreza y mis ganas de sobrevivir pudieron a su corpulencia", cuenta la mujer.

Emma asegura que en "todo momento" se mantuvo consciente. "Cuando él entró en la tienda donde yo trabajaba, me di cuenta de que o salía fuera o no salía de ahí", recuerda con dolor. Reconoce que aquel día tuvo que lidiar en "una lucha a vida o muerte" y no perdió "la consciencia en ningún momento", incluso cuando entró "en la ambulancia".

Desde aquel día, no sabe nada de su agresor

Sobre su agresor, Emma sólo sabe que "cumplió condena". "Cuando cumplió la parte obligatoria y ya llegó el momento en que podía salir, tuve que encargarme de deportarle a su país de origen", cuenta. A partir de ahí, ella no sabe "nada de él ni me interesa lo que sea de su vida".

Sus dos hijos, de 10 y 17 años, saben lo que ocurrió. A hijo mayor se lo contó "durante la pandemia" y a la pequeña se lo ha contado "hace poco debido a que he vuelto otra vez a primera línea con mi proyecto educativo y me ha parecido que ese tema tan doloroso y tan importante para nuestra familia se lo tenía que contar yo directamente". Emma asegura que ambos "lo han sumido con dolor pero con mucha madurez".

"En mi casa" la violencia de género "es un tema importante pero como muchos otros temas importantes". "Yo he intentado educarles en la sensatez, la coherencia, el respeto y en el optimismo", reconoce.

Se ha centrado en su obra 'inVISIBLES'

Tras ser víctima de la violencia de género, Emma decidió centrar sus esfuerzos en la obra de teatro 'inVISIBLES', que busca concienciar del maltrato a jóvenes y adultos. "Este proyecto lo gesto enchufada a mi bomba de analgésicos, de morfina, cuando estaba en el hospital. De este episodio, tengo que sacar una conclusión muy potente y ya en la cama empiezo a gestarlo", asegura.

"Yo iba a los ensayos con mis escayolas en los brazos"

Larreta figura como única actriz y bailarina bajo la dirección de Aizpea Goenaga y la música de Iñaki Salvador, que apostaron por su proyecto "desde el minuto uno". "Yo, mediante la danza y la interpretación, voy caminando por los distintos estados emocionales de una mujer desde que se enamora hasta que deteriora la relación, y esto está intercalado con testimonios reales de mujeres que sufrieron violencia", explica Emma.

Ha reconocido en la entrevista a Antena 3 Noticias que su obra tiene una "brutal" implicación personal, ya que estrenó al año "exacto" de la agresión. "Yo iba a los ensayos con mis escayolas en los brazos", ha asegurado.

"Dentro de esa época tan dura donde hubo tanto dolor físico y tantas preocupaciones, este proyecto fue como el azúcar", sentencia Emma Larreta.