Emilio 'El Loco' asegura estar arrepentido de matar y descuartizar a su suegra: "No me entra en la cabeza"

Emilio 'El Loco' ha reconocido este viernes en el juicio haber matado y descuartizado a su suegra, María Luisa, en la localidad madrileña de Chapinería en julio de 2021. Durante su corta declaración, ha señalado que se siente arrepentido por los hechos: "Me arrepiento de todo. No me entra en la cabeza cómo he podido hacer eso".

El acusado ya había confesado el crimen anteriormente, tanto a la Guardia Civil como al juez instructor. Fue detenido el 4 de agosto de 2021, días después del asesinato, cuando se encontraron restos humanos en un descampado próximo a la vivienda de la víctima. Según la confesión, Emilio utilizó un hacha y un serrucho para desmembrar el cuerpo de María Luisa y enterró los restos en tres bolsas de plástico.

La acusación fiscal solicita 18 años de prisión por un delito de asesinato. Por su parte, la familia de la víctima ha pedido prisión permanente revisable para Emilio y también para África, hija de la fallecida y pareja del acusado, quien ha sido acusada de complicidad en el caso.

Sin embargo, África ha negado cualquier participación en la limpieza de la vivienda o en el entierro del cadáver. Durante su intervención en el juicio, ha asegurado que se enteró de la muerte de su madre a través de la televisión: Me da un ataque de ansiedad. Me intento quitar la vida en prisión. Yo solo quiero olvidar esto y ser una persona normal", ha declarado.

El crimen tuvo lugar el fin de semana del 25 de julio de 2021. A día de hoy la cabeza de la víctima todavía no se ha encontrado. Durante la instrucción, Emilio señaló que la cabeza de la víctima, de 73 años, "se la habían llevado las alimañas". A día de hoy, la cabeza nunca ha sido localizada. La defensa del acusado solicita la eximente completa debido a un trastorno mental, con internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico. El juicio va a continuar en los próximos días.

La nieta de la mujer sospechó de su madre y Emilio 'El Loco'

Hace unos días, la nieta de la víctima declaró que desde el principio sospechó de su madre, África, y del acusado, Emilio 'El Loco'. La joven relató que su madre le explicó que su abuela había salido sola con un bolso, algo que le hizo sospechar debido a su estado de salud, ya que "ella no andaba por sí sola". Además, durante esa misma audiencia, una amiga de África testificó sobre una experiencia que sufrió en la que Emilio, en estado de embriaguez, amenazó a su pareja diciendo: "Tú sabes lo que hice. Te tenía que haber hecho lo mismo a ti". Según la testigo, África tenía miedo de Emilio.

