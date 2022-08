Emergencias pide no hacerse 'selfies' en los incendios de Vall d'Ebo y Bejís

Aunque parezca mentira, nos gusta tanto mostrar donde estamos que a veces no nos damos cuenta de que estamos poniendo en peligro nuestra integridad y la de los que están a nuestro alrededor.

Por eso mismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha pedido a la población que no se haga fotos, o lo que es lo mismo, 'selfies', en las zonas calcinadas de los incendios forestales de Bejís (Castellón) y la Vall d'Ebo (Alicante). "Es una temeridad ir a hacerse fotos a las zonas quemadas de los incendios", avisa Emergencias 112CV en un mensaje publicado el pasado sábado en su perfil en la red social Twitter.

Además, Emergencias subraya que ambos incendios forestales "no están aún controlados", por lo que "puede producirse un rebrote inesperado y el suelo es inestable". Por ello, pide "responsabilidad" a la población.

El pasado jueves, la Guardia Civil detectó que habían vecinos que se estaban saltando la prohibición de acceso a los municipios afectados por el incendio de Bejís y estaban regresando a sus localidades a través de pistas, según confirmó el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.

Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana revelan que fue la misma Guardia Civil la que les pidió que "por favor" lanzaran la advertencia "porque habían visto a gente" acercándose a las zonas calcinadas para hacer o hacerse fotos, pero en principio serían casos aislados.

Desde el 112 recuerdan que, mientras no se den por extinguidos los incendios, no es momento de visitas ni de fotos: "Una emergencia no es lugar para hacer turismo ni hacerse un selfie". Destacan que "no están aún controlados", por lo que "puede producirse un rebrote inesperado y el suelo es inestable". Por ello, piden "responsabilidad" a la población.

Llamamiento a la prudencia

Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, este pasado sábado, hizo un llamamiento a la prudencia para que la población no acceda a zonas prohibidas. De hecho, para evitar este tipo de situaciones, apuntó que la Guardia Civil ha establecido las zonas por las que no se puede pasar. "Si las personas pasan a las zonas afectadas pueden sufrir graves riesgos", avisó.

Por lo tanto, instó a la ciudadanía de estas zonas a adoptar un comportamiento "riguroso, responsable y cívico" que "redunda en beneficio de todos", y a cumplir las medidas.