Elvis García, profesor de Salud Pública en Harvard, sobre el aumento de contagios de coronavirus: "Estamos en un escenario de tormenta perfecta"

Elvis García, profesor y doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, ha comentado en Antena 3 Noticias las medidas que está adoptando España para detener el avance de los contagios en la nueva ola del coronavirus.

Al ser preguntado sobre si el aumento de los contagios se debe a la relajación durante las fiestas navideñas o la cepa británica del coronavirus, el profesor ha dicho que en estos momentos nos encontramos en "un escenario de tormenta perfecta" por la combinación de ambos factores. "Esto hace que los contagios suban exponencialmente a pesar de estas mínimas medidas y estas mínimas restricciones que están sacándose ahora las diferentes comunidades de la manga", ha dicho.

Aumento de contagios

Para García "no se pueden relegar las responsabilidades al ciudadano", sino que hay que tener una estrategia clara y una "línea directa" para frenar el avance de la pandemia. Además, sobre la posibilidad de que se tenga que adoptar un nuevo confinamiento considera que se "está haciendo mal que cada Comunidad Autónoma pueda tener sus propias normas". "Lo que hay hacer es tener una información clara, compartir con el ciudadano y tener unas normas para todos eso es lo que hay que hacer y cuanto antes", ha añadido.

El colapso hospitalario

Muchos ya comparan la situación actual con la que se produjo durante los meses de marzo y abril al principio de la pandemia. En ese sentido Elvis García considera que hemos aprendido desde marzo y que los ciudadanos "saben cuándo ir al hospital". Aún así el profesor entiende que "si no fuera por eso estaríamos en una situación peor que la de hace meses" e insta a tomar medidas cuanto antes.

Proceso de vacunación

Con la vacunación de las segundas dosis para conseguir la inmunidad ya en marcha Elvis García lanza una advertencia: "La gente cree que ya está todo controlado porque la vacuna está ahí, los gobiernos se lo han creído porque así dejan de tomar las medidas que hay que tomar. Pero no es así". Además, recuerda que la inmunidad de rebaño no se consigue hasta que no haya por lo menos un 70% de la población vacunada por lo que "hay que seguir tomando medidas hasta el verano o hasta el otoño y hay que asumirlo y dejar de engañarnos y esperar a que suban los casos", puesto que, según ha manifestado, "hay que tomar decisiones claras desde ya".