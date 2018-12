El violador de una joven en Aluche (Madrid) tenía nueve antecedentes penales

El equipo de Espejo Público ha revelado nuevos datos sobre la historia de la joven violada y apaleada en el barrio madrileño de Aluche. La víctima se trata de una estudiante estadounidense de 27 años, de nombre Andrea y que apenas lleva seis meses residiendo en España.

La agresión tuvo lugar hace dos fines de semana cuando volvía a casa después de una noche de fiesta con una amiga. La joven se equivocó de autobús, cuando se dio cuenta se encontraba en una zona que no conocía y sin posibilidad de regresar a su casa en transporte público porque ya estaba cerrado.

En ese momento un hombre se le acercó y le ofreció su ayuda. Ella aceptó, sin embargo cuando se percató de que las intenciones del hombre no eran buenas, trató de marcharse. Pero en ese momento el hombre comenzó a ponerse violento.

La joven explica que comenzó a golpearle en la cara una y otra vez y la violó. "Estaba segura de que me iba a matar. Cerraba mis ojos con la esperanza de que parara de pegarme y fingí estar muerta. Recé para que cuando abriese mis ojos se hubiera marchado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos, pero cuando lo hice, había desaparecido", explica la joven norteamericana.

El hombre fue detenido el 12 de diciembre tras una rueda de reconocimiento. Se trata de un hombre de nacionalidad española, de 35 años con nueve antecedentes por robo y similares. En estos momentos se encuentra en prisión provisional por un delito de agresión sexual.