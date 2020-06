El vídeo que muestra cómo serán las discotecas en España a partir de este lunes

A partir de este lunes muchas discotecas de España ya podrán abrir siguiendo una serie de medidas de seguridad ante el coronavirus. Un regreso que ha generado polémica ya que algunos piensan que aún es pronto para abrir las discotecas mientras otros piden menos restricciones.

Las discotecas que se encuentren en cualquiera de los territorios que pasan este lunes a la fase 3 de la desescalada del coronavirus tendrán que garantizar la seguridad en el local con una serie de medidas.

No se podrá estar de pie dentro de la discoteca, la pista de baile será ocupada por sillas, donde deberán acomodarse los asistentes, manteniendo en todo momento las distancias de seguridad.

Los clientes podrán consumir bebidas, pero no en la barra. La música no cambiará nada en la gran mayoría de las discotecas, que comienzan de esta manera su particular transición hacia la 'nueva normalidad'.

En el vídeo se pueden ver imágenes de discotecas de Holanda, que ya han abierto y podrían señalar el camino al resto de Europa.