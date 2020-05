El vídeo de dos policías municipales insultando a un transexual en Benidorm

El vídeo, que ha sido difundido en redes sociales, muestra cómo dos policías municipales de Benidorm insultan a un joven transexual que se encuentra en la calle durante el confinamiento por el coronavirus.

El policía que ha salido en el vídeo insultando al joven ha sido detenido por un delito de odio, mientras que el agente que grababa el vídeo ha quedado en libertas pero con cargos debido a un delito de omisión de socorro.

El agente le decía frases como "de día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives? Si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?".

Este agente añade: "te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié", mientras su compañero que está grabando la escena dice: "No, no, hay que denuciarle". "Que te vayas cerdo", dice el policía antes de detener la grabación.