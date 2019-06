El Tribunal Supremo considera que se produjeron al menos diez violaciones contra la víctima de 'La Manada'

Los cinco miembros de 'La Manada' han pasado sus primeras 24 horas en la prisión de Sevilla 1, después de saber que el Tribunal Supremo les condenara a 15 años de cárcel por violación. Hasta el centro penitenciario se ha acercado su abogado defensor, pero salió sin verles porque no tramitó a tiempo la petición.

Una de las claves del fallo del Tribunal Supremo es que considera que se produjeron diez violaciones, y no un solo delito continuado de agresión sexual. Sin embargo, como ninguna de las partes lo solicitó, el Alto Tribunal no pudo modificar la acusación. Bajo esta premisa, algunos juristas aseguran, que las penas impuestas podrían haberse multiplicado.

Poco después del fallo, los cinco acusados fueron detenidos y trasladados a la prisión de Sevilla 1. Su abogado, que aun no ha podido verles, asegura que el procedimiento no ha sido normal: "No es normal que te detengan sin haberte comunicado la sentencia".

Los cinco integrantes de 'La Manada' permanecerán en Sevilla 1 hasta que sean trasladados la semana que viene a distintos centro penitenciarios. Están en el modulo de ingresos por seguridad para evitar que sean agredidos por otros internos. De nuevo, su abogado dice que el poder político ha influido en el caso

La defensa esperará a tener la sentencia en sus manos para decidir si presenta recurso ante el Tribunal Constitucional.