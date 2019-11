El temporal 'Bernardo' deja en España al menos diez provincias en alerta

Hoy se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE, uno de los sorteos extraordinarios de la ONCE con el que podrás ganar 11 millones de euros. Consulta toda la información del horario del sorteo de la ONCE hoy, los premios y cómo comprobar si tu número ha sido uno de los premiados. | Sigue el sorteo 11 del 11 de la ONCE 2019 en directo y comprueba el resultado