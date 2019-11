El relato de un menor en riesgo por violencia de género: "Voy al colegio acompañado por un guardia civil"

La mujer y su hijo no han podido mostrar su rostro y han distorsionado la voz para no ser reconocidos. Mónica Carrillo, conductora del programa 'Ni una menos, especial Tolerancia Cero' de Antena 3 Noticias, se ha dirigido a ellos con nombres ficticios; Ana y Carlos.

Están bajo el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia de género porque están amenazados de muerte. Viven en un pueblo, y el juez dictó una orden de alejamiento de 300 metros, pero el agresor "la rompe".

La mujer denuncia que viven con miedo, son demasiado frecuentes los momentos en que se encuentran. "Llamo a la protección, vienen, miran a ver si es fortuita o no, lo detienen o no lo detienen depende del agente que esté de servicio" se lamenta Ana. "Casualidades no hay, no evita los encuentros" añade Ana.

Madre e hijo están amenazados de muerte y un guardia civil vestido de uniforme escolta al niño hasta el colegio

Pide más medios y más seguridad, sobre todo para su hijo, un niño de 12 años. "Hay días que pueden venir y nos acompañan al colegio, otros días no pueden, tenemos que ir solos y mirando para atrás, mirando que no esté cerca".

El niño es consciente y recuerda lo que ha vivido en casa "sabe lo que hay " dice Ana.

Carlos dice que no puede "hacer vida normal, como la de cualquier niño. Quiero que alguien nos ayude a solucionar esto y vivir con mi madre, normal". "Siempre nos acompaña la guardia civil a todos los lados".

También al colegio; un guardia civil "vestido de uniforme" se queja la madre, le acompaña. Y eso "en el entorno de un menor, al verle acompañado causa preguntas y desconcierto", añade Ana.

