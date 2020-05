Recuerdo durante el luto oficial a las personas mayores muertas con coronavirus

Hoy es el primer día de luto oficial de los diez que ha decretado el Gobierno por la pandemia de coronavirus y sus más de 43.000 víctimas.

Muchas de ellas, al menos 19.000 son personas mayores que han muerto en residencias, en muchas ocasiones solas, y sin posibilidad de que sus familiares hayan podido acompañarlas en el último momento de sus vidas.

Generación de luchadores

Por ellos, Antena 3 Noticias, quiere rendirles un pequeño homenaje, recordar y poner rostro a esa generación que se ha llevado por delante el coronavirus.

Fueron duros, luchadores, vivieron y superaron la posguerra. Dieron todo por sacar a sus familias adelante y ahora el COVID-19 les ha sesgado la vida, a ellos y a su familias.

Emiliano

Es el caso de Emiliano, que empezó a tener fiebre un día de marzo, y llamó a su hija Cristina quien le acompañó al hospital. Encontraron unas urgencias donde imperaba el caos: " A las doce horas lo llamaron y fue la última vez que lo vi con vida" se lamenta Cristina porque su padre ya no salió del hospital, "murió solo, completamente solo" .

Manuel

Manuel Iborra creó su negocio de la nada, con helados de turrón en invierno y en verano durante 50 años, y así dio con la clave para levantar el negocio del que ahora vive su familia: "No sabemos si sufrió, no sufrió porque no le pudimos ver" cuenta su hijo Antonio. "Ni tocarle, ni besarle ni abrazarle a la persona de la que te quieres despedir" se lamenta.

Manuel el albañil

María Casals cuenta con orgullo que su padre era albañil, "un gran albañil". A Manuel le preguntaron que tenía Covid y preguntó "qué que era eso", era finales de febrero y fue uno de los primeros positivos de España. "Lo que más me duele es saber que le pasó por su cabeza al sentirse solo" comenta con inmensa templanza su hija quien recuerda las últimas palabras que le dijo: "Que quería mucho a mi madre".

Son sólo algunas de la miles de despedidas duras, en soledad, de las víctimas del coronavirus durante casi tres meses de pandemia.