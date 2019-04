El padre del asesino de una joven en Zamora: "Me dijo que venía de buscar a la chica"

"Decía que me había ayudado a mí a tirarla", lamentaba el progenitor del ahora detenido por la muerte de Leticia Rosino en Castrogonzalo (Zamora). Asegura que el día que tuvieron lugar los hechos alguien le informó de que su hijo había faltado a clase. El padre fue a buscarlo y reconoce que le pegó "con la fusta detrás de las orejas". "Si no, no haces vida de él", reconocía.

No da crédito a que su hijo acabara con la vida de la mujer de 33 años. "Me fastidia porque no sé cómo ha hecho esta bobería este chaval", admitía al borde del llanto ante el juez.

El pastor asegura que su hijo siempre le había dado problemas. "Es un mentiroso compulsivo, siempre me ha dado muchos problemas". Confesó que se había hecho cargo de su hijo él solo desde que este tenía dos años después de que la mujer les abandonara.