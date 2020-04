El mensaje de un ginecólogo que estuvo contagiado por coronavirus a las mujeres embarazadas

Antena 3 Noticias ha hablado con uno de esos médicos que ha sufrido la enfermedad del coronavirus y que, después de pasarlo muy mal, ya se ha recuperado y ha vuelto al trabajo. Es el ginécologo Jackie Calleja.

¿Sabe dónde se contagió y cuándo?

No, pues no, porque en ese momento en que no eramos tan conscientes de la magnitud de le epidemia ejercíamos tremendamente expuestos en consultas, quirófanos, urgencias y es muy difícil identificar ese momento.

No solo se infectó usted si no también su mujer y su hijo y cada uno con síntomas diferentes

Mi mujer es matrona, trabajamos juntos, con lo cual era fácil que si yo me había contagiado ella también por exposición en el mismo entorno laboral, y luego en casa, como los síntomas eran muy inespecíficos se empezaron a contagiar los niños y los síntomas fueron muy diferentes.

En los niños apenas un día de fiebre, mi mujer estuvo con síntomas más leves, y yo si que estuve más comprometido, por tanto como hemos visto las afectaciones del virus son distintas según las persona, las edades y el género.

¿Cómo fue su proceso, cómo se desarrollaron los síntoma?

Yo empecé con síntomas muy leves, muy inespecíficos, con dolor de cabeza y dolor muscular y ante la duda de que podía -razonable- de que podía tratarse de esta infección me hice el PCR ,el test, de forma voluntaria por mis pacientes, que son mujeres embarazadas sanas con el compromiso que eso conlleva.

A partir de ahí fueron dos o tres días con los síntomas en intensidad creciente, fatiga extrema , pérdida de olfato y de gusto con una sensación de cansancio e incluso un poco de compromiso respiratorio.

Luego, con el miedo y la incertidumbre por la evolución, porque sabemos que hay algunos casos que se complican con el paso de los días. Pero a pesar de ese miedo evolucioné mejor a partir del octavo o noveno día y aquí estoy para volver al trabajo, y para volver a ayudar.

¿Qué cuidados, que consejos les da a la embarazadas?

Lo primero, es un mensaje de calma y tranquilidad. Lo están haciendo muy bien, están muy concienciadas en cuánto a las medidas de protección pero que estén tranquilas porque no digo que no haya casos pero están siendo muy leves y de poca afectación. Que se están realizando los partos con normalidad, dependiendo del estado clínico de la madre y del feto de infección o no infección por coronavirus.

También deben entender que ha habido cambio en los protocolos de los hospitales que han sido modificados por las necesidades de este momento pero en cualquier caso les doy un mensaje de esperanza y de tranquilidad porque podrá tener a su bebé en las mejores condiciones posibles de seguridad para el bebé y para ambos.

El ginecólogo Jackie Calleja también ha asegurado que los test a la población va a permitir conocer mejor las cifras, quien ha estado en contacto con el virus. "Los sanitarios han estado muy desprotegidos y España va a estar a la cabeza de los países con sanitarios infectados". Estos test, según el doctor, permitirán conocer la magnitud de la epidemia.