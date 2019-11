Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en la Comunidad Valenciana no deja de crecer. En esta comunidad los pacientes tienen que esperar una media de 133 días para someterse a una operación y, en estos momentos hay alrededor 68.000 pacientes esperando una llamada para pasar por quirófano.

Pero este no es un caso aislado y que solo ocurra en la Comunidad Valenciana. En Castilla-La Mancha el tiempo de espera para una intervención es de 160 días, muy ajustado con Andalucía, donde los pacientes esperan 159 días.

Donde menos abultada es esa media es, por ejemplo, en La Rioja (39 días), en Madrid (46 días) o en el País Vasco (49 días).

La sanidad pública española está considerada una de las mejores a nivel mundial a pesar de que las listas de espera médicas siguen siendo, a día de hoy, una de las asignaturas pendientes.

Lo más alarmante de las cifras en algunos lugares como la Comunidad Valenciana es que de las 68.000 personas en la lista de espera, 1.600 son menores. Desde la Consejería aseguran que esto se debe a que en verano hay menos intervenciones porque hay que respetar las vacaciones de los profesionales pero los médicos insisten en que los plazos de espera se podrían reducir si se abrieran más quirófanos por las tardes y si se potenciara la atención primaria.

Mientras, los pacientes están desesperados porque son ellos quienes pagan las consecuencias de que las listas de espera se hayan disparado y haya aumentado en 30 días en tan solo dos meses.

El sindicato de Médicos exige medidas a la Consejería de Sanidad y denuncian que los quirófanos se cierran por las tardes: "Somos el único país donde los quirófanos se cierran a las tres de la tarde", denuncia Andrés Cánovas.

En Canarias la lista de espera es de casi cinco meses, pero eso es tan solo una media porque hay quienes llevan años esperando a poder ser intervenidos. "Me tengo que operar de un dedo pero me han dado para el próximo año a finales y me molesta mucho", lamenta una mujer a las puertas de un hospital.