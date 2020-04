Muchos familiares, tras el rastro de sus fallecidos por coronavirus: "Durante 14 días he buscado a mi padre"

El coronavirus ya se cobrado 15.834 vidas en España. Sin embargo, detrás de esta desgraciada cifra hay muchas historias como la de Rosa Torres, cuyo padre, Matías Torres Jiménez, es una de las personas que engrosa esas listas. Matías murió el pasado día 23 de marzo y desde entonces Rosa le está buscando: "Durante 14 días ando buscando a mi padre...", denunció.

Cuando consiguió encontrar a su padre, pidió algo que lo demostrara: "Me dijeron que los cuerpos no se pierden, 14 días sin saber de mi padre... y me dicen que los cuerpos no se pierden. No sé si realmente le hemos encontrado, si realmente descansa en paz". Le avisaron del entierro la misma mañana.

Otro caso es el de Óscar Haro, quien después de 19 días tuvo que encontrar los restos de su padre buscando por su cuenta: "La funeraria no sabía dónde estaba mi padre". Óscar denuncia la falta de coordinación entre administraciones y de comunicación con los familiares en la crisis sanitaria del coronavirus.

Lamenta que no pudo despedirse de su padre: "Llevé a mi padre a Urgencias el lunes, le dejé en una sillita sentado y ayer fui al hospital a recoger bolsas de basura con sus pertenencias...".

Pedro tampoco pudo despedirse: "La sensación de vacío rabia y dolor es indescriptible". Y es que todos ellos sienten que todavía tienen una despedida pendiente.