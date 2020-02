Fernando Simón, sobre el coronavirus: "No tiene ningún sentido que la población esté preocupada por si tiene o no mascarilla en casa"

Fernando Simón ha actualizado la situación del coronavirus en nuestro país, donde en las últimas 24 horas se han confirmado ocho nuevos positivos. El director del centro de Alertas y Emergencia sanitarias ha informado que se ha determinado subir el nivel de riesgo a moderado en algunas zonas concretas del país aunque ha enfatizado que en general en España "el riesgo va a ser bajo o muy bajo, pero es cierto, que en algunas zonas puede llegar a ser moderado o incluso alto". Ha añadido además que se ha planteado "como moderado para mantener la tensión".

Sanidad ha reconocido que en las últimas horas ha aumentado el volumen "y esto puede incrementar el riesgo de que haya alguna transmisión local", pero ha querido hacer hincapié en que todos los casos diagnosticados son "importados o asociados a casos importados" y ha dicho que se trata de "grupos controlados".

Simón ha vuelto a hacer un llamamiento a la calma y se ha mostrado muy firme a la hora de asegurar que "no es necesario que la población utilice mascarilla, el uso de las mascarillas sí puede ser interesante en la población que tiene sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo este preocupada por si tiene o no tiene mascarilla en casa".

También en esta línea y sobre las quejas de no hacer controles de temperatura en los aeropuertos se ha pronunciando afirmando "España no recomienda medidas de cribado en los aeropuertos, sí que recomienda información. Nos crean una falsa sensación de seguridad que hacen que las medidas internas se puedan desatender".

"El problema del coronavirus asociado a China está en principio controlándose"

Simón ha actualizado los últimos datos de contagios que se conocen a nivel global y ha incidido en que en las últimas horas se han registrado 844 casos "406 en China, de los cuales 401 en la provincia de Hubei y cinco en el resto de China. Todo el problema que teníamos hasta ahora asociado a China está en principio controlándose muy bien" y ha añadido: "Tenemos que ir pensando que no es la zona de mayor riesgo".