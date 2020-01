El Ayuntamiento se plantea dejar sin Policía Local al municipio de Pola de Siero, en Asturias

Varios agentes de Pola de Siero, un municipio asturiano de 50.000 habitantes, decidieron no garantizar la seguridad de la cabalgata de Reyes y ahora el alcalde del pueblo, Ángel García, está dispuesto a acabar con este cuerpo de seguridad.

Asegura que tuvo que llamar a la Guardia Civil después de que la cabalgata corriera un serio riesgo por la ineficacia de los agentes de la Policía Local.

Sin embargo, ambos se acusan unos a los otros. Mientras que los agentes aseguran que el alcalde se ha negado a pagar más de 2.000 horas extras de dos meses, García dice que ha descubierto una estructura mafiosa que beneficiaba a unos pocos agentes.

"Ausencias de trabajo injustificadas, no fichaban, no tramitaban nada del departamento de personal, ausencias durante meses de gente que no sabes el por qué, exceso de horas extraordinarias...", enumera el alcalde.

El secretario general del Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (SIPLA), Idelfonso Rodríguez, insiste en que "si él dice que hay esas irregularidades, tiene unos medios para dirimirlo que son los juzgados".

Hasta el momento, ya ha despedido a dos jefes de Policía y ha nombrado uno nuevo. El alcalde sigue decidido a cerrar el cuerpo.