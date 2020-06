El Ayuntamiento de Tolibia de Arriba alquila un bar por 50 euros al mes para animar a sus vecinos

Tolibia de Arriba, una pequeña localidad de León, ha decidido dar un nuevo uso a su viejo videoclub y ha casado este local al alquiler por 50 euros. La idea era que alguien lo alquilara para montar un bar para los 40 vecinos del pueblo.

Dicho y hecho. Una joven de 33 años de una localidad cercana respondió a la oferta y ha sido la elegida para montar el que será nuevo y único bar del pueblo.

"Yo estaba como loca buscando algo en la montaña porque a mí lo que me gusta es la montaña. Ayer cuando me llamaron me dijeron: 'Es que has venido hasta aquí, te has ganado al pueblo. Y es que ya no hay manera de decirte que no'", cuenta la nueva dueña del bar del pueblo.

Tolibia de Arriba es una localidad del municipio leonés de Valdelugueros, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Actualmente, cuenta con 36 habitantes, según el último censo.