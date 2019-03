El Ayuntamiento de Madrid mantiene para este sábado las restricciones de tráfico por la contaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado para este sábado las medidas restrictivas del tráfico aplicadas este viernes que han supuesto desde las 06:00 horas la reducción de la velocidad máxima en la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad a 70 kilómetros por hora en ambos sentidos.

Este sábado, en torno a las 12.00 horas, el Ayuntamiento volverá a informar sobre las medidas que deberán aplicarse el domingo en el caso de que las condiciones climatológicas negativas se mantengan.

El Consistorio activó el protocolo de medidas a adoptar durante los episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), al superar las estaciones de Ramón y Cajal y de Escuelas Aguirre los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas (nivel de preaviso).

Dado que la previsión meteorológica es desfavorable, según una nota de prensa del Ayuntamiento, el grupo operativo de calidad del aire se ha reunido y ha decidido mantener las recomendaciones de uso de transporte público y la limitación de velocidad en M-30 y vías de accesos para mañana a 70 kilómetros por hora. Sin embargo, no ha acordado elevar las restricciones al denominado 'escenario 2' del protocolo contra episodios de alta contaminación, lo que implicaría que los no residentes no puedan aparcar en las zonas de estacionamiento regulado.