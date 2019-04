El 71% de las personas fingen estar encantados con sus regalos de Navidad

Hoy es día de rebajas, pero también, de cambios. Está claro que los Reyes Magos no siempre aciertan y que en España las mentiras piadosas con los regalos de Navidad son las protagonistas en todas las casas.

Ni más ni menos que el 71% de las personas fingen estar encantados con su nuevo presente aunque no les guste. "Siempre pongo la mejor de las sonrisas y disimulo muy bien", "suelo poner cara de sorprendida, me gusta decirle que me gusta", confiesan algunos.

Muchos ponen buena cara al ver que dentro de ese paquete se incluye el 'ticket regalo': "Te ahorras un poco la vergüenza porque puedes ir con el 'ticket regalo' sin decir absolutamente nada". De hecho, uno de cada tres españoles confiesa que ha devuelto algún regalo. Incluso hay algunos que no se lo piensan dos veces: ''Disimulé y al día siguiente, tal cual lo cambié''

Los Reyes compran con toda su ilusión y se gastan de media unos 57 euros. A pesar de ello, muchas de esas adquisiciones se convierten en regalos no deseados, como es el caso de la ropa: "Ropa que no me ha hecho mucha gracia y que sabía que no me iba a poner", "de esto que lo abres y dices... ¿qué cutre no?", agregan otros.

Al final, muchos prefieren que, sus Majestades, les traigan directamente dinero y así elegir ellos su mejor regalo.