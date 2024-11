Efemérides de hoy 9 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 9 de noviembre? 

El 9 de noviembre de 1972, nace el popular humorista Florentino Fernández 'Flo'. Sus inicios en televisión se remontan a los años 90, colaborando, presentando y concursando desde entonces en numerosos programas como 'Otra Movida', 'Tu Cara Me Suena', 'Me Resbala' o 'El Desafío'. Además de su faceta como cómico y presentador, ha ejercido de actor en películas como 'Torrente', 'A todo tren: destino Asturias' o en la saga 'Padre no hay más que uno'. También ha participado en películas de animación poniendo su voz a personajes como Po en 'Kung Fu Panda' o a Gru en 'Gru, mi villano favorito'.

Un 9 de noviembre, pero de 2000, desmantelan en París la cúpula de los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), con la detención de siete de sus miembros, que constituían el comité central y el comando central operativo. Entre los detenidos se encuentran sus máximos dirigentes, Manuel Pérez Martínez 'camarada Arenas', y Fernando Silva Sande. Los GRAPO había ejecutado numerosos atentados y asesinatos en España desde su fundación en el año 1975.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de noviembre?

1909.- Un incendio destruye el Teatro de la Zarzuela de Madrid (España).

1939.- Atentado frustrado contra Adolf Hitler en Munich. El Führer salió ileso de los más de 40 atentados contra él.

1965.- En Estados Unidos, ocho estados de la Costa Este y dos provincias de Canadá sufren un corte de luz durante más de 12 horas, suceso conocido como el "gran apagón", que afectó a alrededor de 30 millones de personas.

1989.- Es abierto y derribado el muro de Berlín, la frontera entre la República Democrática Alemana (RDA) y la República Federal de Alemania (RFA) desde 1961.

2005.- La Agencia Espacial Europea (ESA) lanza al espacio, en un cohete Soyuz, su primera sonda Venus Express, con destino al planeta Venus.

2014.- En Cataluña (España) más de dos millones de ciudadanos participan en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región, impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional.

2020.- Aparecen en un frasco, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, cuatro monedas de oro del califato fatimí, que gobernó el norte de África y el Levante mediterráneo a comienzos del siglo X.

2021.- Twitter lanza su primer servicio de suscripción en el mercado estadounidense con un coste de 2,99 dólares al mes.

2022.- Guerra en Ucrania: el Ejército ruso anuncia la retirada de Jerson, ocupada desde el 1 de marzo.

2023.- El Parlamento de Letonia (Saeima) aprueba el marco legal para la unión civil entre personas del mismo sexo.

¿Quién nació el 9 de noviembre?

1909.- María Josefina Teodora Pla Guerra, conocida como "Josefina Pla", escritora española.

1911.- Luis Antonio Santaló Sors, matemático español, pionero de la geometría integral.

1914.- Hedy Lamarr, actriz austriaca.

1926.- Ricardo de la Cierva, historiador español.

1926.- Luis Miguel Dominguín, torero español.

1930.- Ignacio Ellacuría, teólogo y filósofo español.

1960.- Sito Pons, motociclista español.

1973.- María Belén Esteban Menéndez, Belén Esteban, española, colaboradora de televisión.

1981.- David Callejón, conocido como David Guapo, humorista español.

¿Quién murió el 9 de noviembre?

1940.- Arthur Neville Chamberlain, ex primer ministro inglés.

1947.- Mariano Benlliure, escultor español.

1970.- Charles de Gaulle, estadista francés.

1997.- Helenio Herrera, exfutbolista de origen hispano-argentino y nacionalidad francesa.

2002.- Aurora Villa, atleta y oftalmóloga española.

2016.- Cristina Ortiz Rodríguez, 'La Veneno', vedette española.

2022.- Carlos Pacheco, historietista español, pionero del cómic de superhéroes.

¿Qué se celebra el 9 de noviembre?

Hoy, 9 de noviembre, se celebra el Día del Inventor Internacional y el Día Mundial de la Adopción.

Horóscopo del 9 de noviembre

Los nacidos el 9 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre, se celebra Nuestra Señora de la Almudena y los santos Alejandro, Benigno y Teodoro.