Efemérides de hoy 28 de febrero de 2025: ¿Qué pasó el 28 de febrero?

El 28 de febrero de 2023, Grecia sufrió el peor accidente ferroviario de su historia cuando dos trenes colisionaron en el centro del país, en cercanías de Larissa, en la zona de Tesalia, causando la muerte de 57 personas y heridas a otras 85, 25 de ella muy graves. El siniestro involucró a un tren, que transportaba 350 pasajeros, que viajaba de Atenas a Salónica y a un tren de carga. La tragedia generó una profunda conmoción nacional y llevó a una revisión de las medidas de seguridad en el sistema ferroviario griego.

La policía arrestó al jefe de estación y lo acusó de homicidio imprudente y daños por negligencia. El presidente del sindicato griego de conductores de trenes insistió en que el accidente se hubiera evitado si los sistemas de seguridad hubieran funcionado correctamente.

Un 28 de febrero, pero de 1986, el primer ministro sueco Olof Palme es asesinado en Estocolmo. Líder del Partido Socialdemócrata, conocido por su postura crítica hacia los regímenes autoritarios y por su defensa de los derechos humanos. Su asesinato, ocurrido mientras caminaba por la calle sin escolta tras salir del cine con su esposa, conmocionó a Suecia y al mundo entero.

¿Qué pasó el 28 de febrero?

1707.- Se promulga una Real Ordenanza de Felipe V destinada a remodelar el Ejército español, y se modifica el diseño de la bandera, con la cruz de Borgoña, tras el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones.

1848.- Se proclama la segunda República francesa, en la que se producirán grandes reformas como la implantación del sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud.

1900.- Se funda el equipo de fútbol portugués Grupo Sport Lisboa, actualmente conocido como Benfica.

1922.- Egipto obtiene su independencia del Reino Unido, estableciéndose como reino soberano bajo el mandato del rey Fuad I.

2013.- El papa Benedicto XVIrenuncia al pontificado, convirtiéndose en el primer papa en hacerlo en casi 600 años. Tras su decisión se abrió el cónclave que elegiría al papa Francisco como su sucesor.

¿Quién nació el 28 de febrero?

1886.- José Gutiérrez-Solana, pintor y escritor español.

1890.- Vaslav Nijinsky, bailarín ruso.

1901.- Linus Pauling, químico estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1954 y con el Nobel de la Paz en 1962 por su activismo contra las armas nucleares.

1942.- Brian Jones, músico británico, fundador y miembro original de The Rolling Stones, influyente en la formación del sonido inicial de la banda.

1957.- John Turturro, actor y director estadounidense, reconocido por sus papeles en películas como "Barton Fink", "El gran Lebowski" y "Do the Right Thing".

¿Quién murió el 28 de febrero?

1916.- Henry James, escritor estadounidense, autor de obras como "Otra vuelta de tuerca" y "Retrato de una dama", figura clave en la literatura del siglo XIX.

1941.- Alfonso XIII, rey de España.

2004.- Carmen Laforet, escritora catalana y Premio Nadal en 1944.

2011.- Jane Russell, actriz estadounidense.

2019.- Xabier Arzalluz, político español, histórico presidente del PNV.

¿Qué se celebra el 28 de febrero?

Hoy, 28 de febrero, se celebra el Día de Andalucía y el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Horóscopo del 28 de febrero

Los nacidos el 28 de febrero pertenecen al signo del zodiaco de Piscis.

Santoral del 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero, se celebran los santos Justo, Rufino, Macario, Teófilo, Román y Dositeo.