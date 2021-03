Efemérides de hoy 27 de marzo de 2021: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy, un 27 de marzo de 2016 el diario británico 'The Independent' publica su último número en papel. A partir de ese día, el periódico decidió tener publicaciones digitales como consecuencia de adaptarse a su público nativo digital, ya no solo en esta plataforma, sino en todas las que forman parte del grupo ESI Media.

Por otro lado, el 27 de marzo de 1970 nace Mariah Carey, compositora, productora musical y cantante estadounidense. La cantante, mundialmente conocida por su canción 'All I Want for Christmas Is You' o 'We Belong Together', tiene un registro vocal de cinco octavas, lo que le ha servido para ganarse un hueco en el Libro Guinness de los récords. A lo largo de su carrera musical, Mariah Carey ha ganado cinco Premios Grammy, 21 World Music Awards, 11 American Music Awards y 15 Billboard Music Awards.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 27 de marzo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de marzo?

1899: Guglielmo Marconi establece la primera conexión telegráfica entre Inglaterra y Francia.

1920: Constitución del Sindicato de Médicos de Cataluña.

1933: Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade China.

1934: España restablece la pena de muerte como consecuencia del terrorismo.

1954: Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno 'Romeo' de 15 megatones.

1964: Un terremoto de 9,2 grados en la escala de Richter sacude Alaska y provoca un tsunami.

1972: La URSS lanza la sonda espacial 'Vénera 8' hacia el planeta Venus.

1980: La plataforma petrolífera noruega Alexander Kielland se derrumba en el Mar del Norte.

1987: La banda de rock U2 toca por primera vez la canción 'Where the streets have no name'.

1988: Moudud Ahmed se convierte en el primer ministro de Bangladés.

1989: Un hospital de Washington, en Estados Unidos, anuncia el éxito de la operación del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años de edad.

2010: Conmemoración de la cuarta edición de La Hora del Planeta.

¿Quién nació el 25 de marzo?

1912: James Callaghan, primer ministro británico

1924: Sarah Vaughan, cantante estadounidense

1937: Lourdes Iriondo Mujika, cantante española

1950: Tony Banks, músico británico

1952: Maria Schneider, actriz francesa

1955: Mariano Rajoy, político español y presidente del Gobierno

1968: Tomás Gómez Franco, político español

1970: Nico Abad, periodista español

1971: Nathan Fillion, actor canadiense

1975: Fergie, cantante estadounidense

1988: Jessie J, cantante británica

1990: Natalia Sánchez, actriz española

¿Quién murió el 27 de marzo?

1909: Antonio Hernández Fajarnés, catedrático y escritor español

1942: Julio González, escultor español

1960: Gregorio Marañón, médico español

1961: Manuel Anzuela Montoya, escultor español

1968: Yuri Gagarin, astronauta ruso

1972: Maurits Cornelis Escher, dibujante holandés

1992: Anita Colby, actriz y modelo estadounidense

2002: Milton Berle, actor estadounidense

2002: Billy Wilder, cineasta estadounidense

2007: Paul C. Lauterbur, químico estadounidense y Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2003

2011: Farley Granger, actor estadounidense

2013: Fay Kanin, guionista y productora estadounidense

¿Qué se celebra el 27 de marzo?

El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y La Hora del Planeta.

Horóscopo del 27 de marzo

Los que han nacido el 27 de marzo tienen el signo del zodiaco Aries según el horóscopo.

Santoral del 27 de marzo

San Gontrán, san Ruperto, san Francisco Faà di Bruno, santa Panacea de Muzzi, santa María Eugenio del Niño Jesús, san Louis-Édouard Cestac.