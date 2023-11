Efemérides de hoy 25 de noviembre de 2023: ¿Qué pasó el 25 de noviembre?

Tal día como hoy, 25 de noviembre, pero de 2016, fallece en La Habana (Cuba), a los 90 años de edad, Fidel Castro, líder de la Revolución y expresidente de Cuba. El encargado de comunicar su fallecimiento fue su hermano, Raúl Castro, a través de la televisión cubana. El gobierno cubano decretó nueve días de luto nacional, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en Santiago de Cuba el 4 de diciembre de 2016. El día de su fallecimiento, miles de cubanos exiliados en Miami salieron a las calles a celebrarlo. Fidel Castro fue una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, uno de los principales artífices de la Revolución cubana que llevó a la creación del primer Estado socialista de América, aliado desde 1960 de la Unión Soviética (URSS) en plena Guerra Fría.

El 25 de noviembre, pero de 1992, se estrena en Nueva York la película 'The Bodyguard' ('El guardaespaldas'), dirigida por Mick Jackson e interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner. La película fue un gran éxito comercial, ya que recaudó más de 410 millones dólares en todo el mundo. Además, la banda sonora fue la más vendida de la historia del cine, con 17 millones copias en Estados Unidos y 45 millones en todo el mundo. Con la canción “I will always love you”, Whitney Houston vendió 19 millones de unidades en todo el mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de noviembre?

1915: Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad ante la Academia Prusiana de las Ciencias.

1960: Las hermanas Mirabal mueren asesinadas por el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Esta fecha ha sido elegida para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

1970: Yukio Mishima, uno de los grandes escritores de Japón, se suicida haciéndose el 'harakiri'.

1991: Japón se adelanta al mundo y comienza a emitir la programación regular de TV en alta definición (HDTV).

2009: La Infanta Elena y Jaime de Marichalar acuerdan su divorcio con la firma del correspondiente convenio regulador.

2017: Miles de personas marchan en España en la mayor manifestación contra la violencia machista y para reivindicar la protección judicial de la mujer.

2021: Interpol elige como presidente a Ahmed Naser Al Raisi, general emiratí acusado de torturas.

2022: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es elegido presidente de la Internacional Socialista.

¿Quién nació el 25 de noviembre?

1562: Félix Lope de Vega, dramaturgo y poeta español.

1915: Augusto Pinochet, expresidente de Chile.

1951: Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

1952: Ignacio Fernández Toxo, sindicalista español.

1953: Manuel Hidalgo, periodista y escritor español.

1955: 'Ramoncín' (José Ramón Martínez), cantante español.

1960: John F. Kennedy jr, abogado, hijo del asesinado presidente de Estados Unidos.

1981: Xabi Alonso, futbolista español.

¿Quién murió el 25 de noviembre?

1885: Alfonso XII, rey de España.

1903: Sabino Arana, fundador el Partido Nacionalista Vasco.

1958: Víctor de la Serna y Espina, escritor y periodista español.

2005: George Best, exfutbolista norirlandés.

2016: Fidel Castro, líder de la Revolución y expresidente de Cuba.

2017: Julio Cabrales, poeta nicaragüense.

2020: Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

2022: Héctor Bonilla, actor y político mexicano.

¿Qué se celebra el 25 de noviembre?

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Horóscopo del 25 de noviembre

Los nacidos el 25 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 25 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre, se celebran los Santos Erasmo, Pedro, Moisés, Gonzalo, Beatriz y Catalina.