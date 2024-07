Efemérides de hoy 2 de julio de 2024: ¿Qué pasó el 2 de julio?

El 2 de julio de 1986 nace Lindsay Lohan, actriz y cantante estadounidense, que debutó en la música con el disco 'Speak' en 2004, con el que obtuvo una gran acogida, repitiendo el éxito un año después con 'A Little More Personal'. En el cine, saltó a la fama con 'Herbie: A tope' (2005), pasando a ser en una de las actrices más taquilleras y mejor pagadas de Hollywood, lo que le llevó a trabajar posteriormente con directores como Robert Altman o Robert Rodríguez. Tras muchos años sin publicar nuevas canciones, en 2020 lanzó el single 'Back to Me', repitiendo el éxito de sus anteriores trabajos.

Tal día como hoy, un 2 de julio, pero de 2001, es implantado con éxito en el hospital Judío de Louisville (Kentucky, EEUU) el primer corazón artificial totalmente autónomo; el Corazón de Reemplazo implantable de AbioCor, producido por la empresa AbioMed de Danvers, Massachusetts. El receptor fue Robert Tools, que falleció 151 días después por cuestiones ajenas a este corazón.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de julio?

1798: Napoleón toma Alejandría por asalto en su expedición a Egipto.

1961: Ernest Hemingway, escritor estadounidense y Nobel de Literatura en 1954, se suicida en Ketchum (Idaho, EE. UU.).

1976: La Asamblea Nacional vietnamita declara reunificadas la República Democrática de Vietnam y la República de Vietnam del Sur como República Socialista de Vietnam, que preside Ton Duc Thang.

1982: España y Estados Unidos firman el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación, que sustituye al de 1976, con plena soberanía española sobre las bases y prohibición de armas nucleares en su territorio.

1989: El Parlamento argelino aprueba la ley sobre asociaciones políticas, que permite el pluripartidismo.

1990: Mueren 1.426 personas en una estampida en un túnel cerca de La Meca (Arabia Saudí), cuando se dirigían a la 'Fiesta del Sacrificio del Cordero'.

1995: Galerías Preciados, absorbida por El Corte Inglés, cierra tras 61 años de actividad.

2019: El Consejo Europeo propone los nuevos altos cargos de la UE: Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell y Christine Lagarde.

¿Quién nació el 2 de julio?

1874: Pedro Paulet, ingeniero peruano considerado el padre de la astronáutica.

1903: Olav V, rey de Noruega.

1922: Pierre Cardin, diseñador de moda francés.

1938: David Owen, político británico.

1942: Vicente Fox, expresidente mexicano.

1945: José Luis Corcuera, exministro español socialista.

¿Quién murió el 2 de julio?

1522: Elio Antonio Cala y Jarana, 'Elio Antonio de Nebrija', autor de la primera gramática de la lengua castellana.

1566: Michel Nostradamus, astrólogo francés conocido por sus profecías.

1977: Vladimir Nabokov, escritor ruso-estadounidense.

1997: James Stewart, actor estadounidense.

1999: Mario Puzo, escritor estadounidense.

2008: Simone Ortega, escritora española.

2011: Itamar Franco, expresidente brasileño.

¿Qué se celebra el 2 de julio?

Hoy 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs y Día Internacional del Periodista Deportivo.

Horóscopo del 2 de julio

Los nacidos el 2 de julio pertenecen al signo del zodiaco de Cáncer.

Santoral del 2 de julio

Hoy, 2 de julio, se celebran los santos Vidal, Otón, Urbano, Martiniano, Félix y Justo.