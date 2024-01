Efemérides de hoy 19 de enero de 2024: ¿Qué pasó el 19 de enero?

Tal día como hoy, un 19 de enero, pero de 2014, manifestantes y policías protagonizan violentos enfrentamientos en Kiev, junto a la sede del Gobierno de Ucrania, tras una multitudinaria manifestación en la Plaza de la Independencia organizada por la oposición. Algunos manifestantes intentaron romper el cerco policial y atacaron con piedras, los agentes contestaron con cañones de agua. Los incidentes acabaron con 30 antidisturbios heridos.

El entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, se enfrentó a varias marchas antigubernamentales cuando decidió retirar su apoyo a un acuerdo económico y comercial con la Unión Europea y orientar su Gobierno a mayores vínculos con Rusia.

El 19 de enero, pero del año 1945, el Ejército soviético libera Cracovia, ocupada por los alemanes desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, allí se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, después de que miles de judíos fueran perseguidos y asesinados por los nazis. Incluso los duros soldados soviéticos se quedaron perplejos al contemplar la devastación causada por los nazis.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de enero?

1880: El Congreso de los Diputados español vota la abolición de la esclavitud en Cuba.

1899: Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el vapor 'Giralda'.

1937: Inauguración en Salamanca de Radio Nacional de España.

1966: Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, en sustitución del recién fallecido Bahadur Shastri. Es la primera mujer que ocupa este cargo.

1980: Llegan a San Lorenzo de El Escorial los restos mortales de Alfonso XIII, procedentes de Roma, para ser inhumados en el Panteón de los Reyes.

1996: Marcelino Camacho, líder histórico de Comisiones Obreras, pierde la presidencia de la central sindical y Antonio Gutiérrez es reelegido secretario general.

2002: Tras casi 20 años de guerra civil en Sudán, Gobierno y guerrilla firman en Suiza un acuerdo de alto el fuego por seis meses en la región de los Montes Nuba.

2006: Mueren 44 eslovacos de las Fuerzas de Paz en Kosovo al estrellarse un avión militar en Hungría.

2012: La empresa fotográfica Eastman Kodak se declara en quiebra.

2019: El jurado que revisa la condena del hispano-estadounidense Pablo Ibar le declara culpable del triple asesinato cometido en Florida en 1994.

2021: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propone en el Parlamento Europeo la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Quién nació el 19 de enero?

1899: Josep Tarradellas, político español, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

1920: Javier Pérez de Cuéllar, diplomático y político peruano, ex secretario general de la ONU.

1922: Miguel Muñoz, exentrenador de fútbol español.

1937: Carmen García Bloise, política española.

1943: Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y blues.

1946: Dolly Parton, cantante y actriz estadounidense.

1948: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura.

1952: Nadiuska (Roswicha Bertasha Smid Honczar), actriz alemana.

¿Quién murió el 19 de enero?

1819: Carlos IV, rey de España.

1947: Manuel Machado, escritor español.

1986: Enrique Tierno Galván, profesor y político español.

2000: Bettino Craxi, político italiano.

2003: Francoise Giroud, escritora, periodista y exministra francesa.

2007: Denny Doherty, cantante canadiense, fundador de 'The Mamas and the Papas'.

2020: Jimmy Heath, conocido como 'Little Bird', saxofonista de jazz estadounidense.

2022: René Robert, fotógrafo suizo.

¿Qué se celebra el 19 de enero?

Hoy, 19 de enero, se celebra el Día de las Palomitas de Maíz.

Horóscopo del 19 de enero

Los nacidos el 19 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 19 de enero

Hoy, 19 de enero, se celebran los santos Ábaco, Ponciano, Canuto, Arsenio obispo y Beato Marcelo Spínola.