Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2024: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Tal día como hoy, un 15 de septiembre de 2021 el cocinero español Dabiz Muñoz, propietario del restaurante DiverXo, es reconocido por primera vez como "mejor chef del mundo" en la edición de 2021 del "The Best Chef Awards". Repitió premio en las ediciones de 2022 y 2023. La plataforma, creada en 2015, está considerada como una de las más prestigiosas en el ámbito gastronómico. Muñoz ha asegurado que el premio supone todo un respaldo a su carrera gastronómica y a su labor. “Obtener el número uno en los premios Best Chef Awards es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. Para mí, ‘The Best Chef Awards’ es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en la actualidad, y un premio como este es un sueño hecho realidad, que reconoce muchos años de creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro.

Los últimos años en el ‘mundo XO’ han sido muy intensos y brutales, pero mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo, y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista”, ha señalado Dabiz Muñoz, que ha recibido el premio en la gala celebrada en Ámsterdam. Su restaurante DiverXo de Madrid ha recibido tres estrellas Michelin.

El 15 de septiembre pero de 2008 se produce la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y desencadena la mayor crisis financiera mundial desde 1929. La entidad financiera Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos por aquel entonces, se declara en quiebra tras 158 años de historia. Esta bancarrota provocó la llamada Gran Recesión, una crisis económica y financiera de ámbito mundial. Lehman Brothers había apostado por las hipotecas subprime, hipotecas de alto riesgo concedidas a clientes poco solventes y la entidad financiera perdió el 95% de su valor en Bolsa desde su máximo de 2007.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de septiembre?

1890.- Un incendio en la Alhambra de Granada destruye la Sala de la Barca y causó graves daños en el Patio de los Arrayanes.

1954.- En China, el Congreso Nacional Popular aprueba una nueva Constitución y Mao Tse Tung es nombrado jefe del Estado.

1955.- El príncipe Juan Carlos de Borbón ingresa como caballero cadete en la Academia General Militar de Zaragoza.

1958.- España ingresa en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1959.- Primera visita del líder soviético Nikita Jruchov a EEUU.

2003.- La Unión Europea incluye al grupo palestino Hamás en su lista de organizaciones terroristas.

2017.- Finaliza la misión en Saturno de la nave espacial Cassini tras 13 años orbitando alrededor del planeta.

2022.- El tenista suizo, Roger Federer, exnúmero uno del mundo, anuncia su retirada.

¿Quién nació el 15 de septiembre?

1890.- Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio.

1914.- Adolfo Bioy Casares, escritor argentino.

1919.- Fausto Coppi, ciclista italiano

1945.- Carmen Maura, actriz española.

1946.- Oliver Stone, cineasta estadounidense.

1972.- Letizia Ortiz Rocasolano, Reina de España.

¿Quién murió el 15 de septiembre?

1951.- Jacinto Guerrero, compositor español.

2004.- Johnny Ramone, guitarrista estadounidense.

2006.- Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana.

2007.- Colin McRae, piloto de rally escocés.

2008.- Richard Wright, músico británico, miembro fundador de "Pink Floyd".

2018.- Kirin Kiki, actriz japonesa.

¿Qué se celebra el 15 de septiembre?

Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia y Día Europeo de la Salud Prostática.

Horóscopo del 15 de septiembre

Los nacidos el 15 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre, se celebra los Santos Nuestra Señora de los Dolores, San Nicomedes de Roma y Santa Catalina Fieschi.