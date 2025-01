Efemérides de hoy 12 de enero de 2025: ¿Qué pasó el 12 de enero? 

El 12 de enero de 2006, más de 300 peregrinos mueren en La Meca (Arabia Saudita) por una avalancha humana. Dos millones y medio de musulmanes se dirigían a la ciudad de la Mina para cumplir el rito del apedreamiento de los tres Yamarat, las tres columnas que representan a Satán, en el último día de peregrinación. En la entrada del puente, a las afueras de la ciudad santa, se produjo la estampida humana que se cobró 345 vidas, además de dejar 289 hospitalizados con heridas de diversa consideración.

Según el ministro saudí de Sanidad, Hamid ben Abdalá al Manei, la causa de la avalancha fue el intento de los peregrinos de recuperar sus equipajes, que habían caído al suelo. Esto provocó que los que les seguían tropezaran con aquellos que se detenían para agacharse a por su equipaje, y estos, con los siguientes. Las autoridades insisten cada año que no lleven sus equipajes para evitar el caos que se produce y los centenares de vidas de peregrinos que se cobran por accidentes similares.

Un 12 de enero, pero de 1999, la cantante pop estadounidense, Britney Spears, lanzó, con la discográfica Jive Records, su álbum debut “…Baby One More Time”. Gracias a las más de 25 millones de ventas en todo el mundo, el álbum se ha convertido en uno de los más vendidos de todos los tiempos, así como el álbum debut más vendido de una artista femenina. El álbum lideró las listas en cinco países y Britney Spears se convirtió en la quinta artista menor de 18 años en posicionarse como número uno en el Billboard 200. “…Baby One More Time” ha tenido un gran reconocimiento por su gran impacto en la cultura pop y siendo considerado como el renacimiento del género pop adolescente.

¿Qué pasó el 12 de enero?

1924.- El general Primo de Rivera disuelve las Diputaciones provinciales de toda España, menos las de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.

1959.- Cinco jóvenes descubren la Cueva de Nerja (Málaga).

1969.- Led Zeppelin lanza su primer álbum.

1976.- Con la marcha del general Gómez de Salazar, termina la presencia española en el Sáhara.

1981.- Se emite el primer capítulo de la serie de televisión 'Dinastía'.

1995.- El presidente francés, François Mitterrand, inaugura en París el mayor complejo musical de Europa, de 50.000 metros cuadrados de superficie.

1998.- Diecinueve países europeos, entre ellos España, firman en París el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de seres humanos, el primer texto jurídico internacional en esa materia.

1999.- La cantante estadounidense Britney Spears lanza su primer álbum “...Baby One More Time”.

2005.- Estados Unidos anuncia el fin de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak.

2009.- Se realiza la primera transacción en la red de la moneda digital bitcoin.

2019.- Una explosión fortuita en una panadería de París causa tres muertos, entre ellos una española, y decenas de heridos.

¿Quién nació el 12 de enero?

1628.- Charles Perrault, escritor francés de cuentos infantiles.

1716.- Antonio de Ulloa, científico, militar y marino español.

1933.- Francisco Bustelo, profesor y político español.

1939.- Josep María Flotats, actor y director teatral español.

1948.- Carme Riera, escritora española.

1956.- Ana Rosa Quintana, periodista española.

1964.- Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.

1993.- Zayn Malik, cantante británico.

1995.- Nathy Peluso, cantante argentina.

¿Quién murió el 12 de enero?

1963.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1976.- Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas.

1991.- Vasco Pratolini, escritor italiano.

2003.- Leopoldo Galtieri, expresidente de Argentina.

2004.- Olga Ladyzhenskaya, matemática rusa.

2022.- Ronnie Spector, cantante estadounidense, vocalista del grupo The Ronettes.

2023.- Lisa Marie Presley, cantante estadounidense, hija de Elvis Presley.

¿Qué se celebra el 12 de enero?

Hoy, 12 de enero, se celebra el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo.

Horóscopo del 12 de enero

Los nacidos el 12 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 12 de enero

Hoy, 12 de enero, se celebran los santos Benito Biscop, Antonio María Pucci y santa Margarita Bourgeoys.