Efemérides de hoy 1 de septiembre de 2023: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

Tal día como hoy, un 1 septiembre, pero de 1957, nace Gloria Estefan, cantante y compositora. Reconocida como la artista latinoamericana que sentó las bases de la música latina en el panorama musical anglosajón, es una de las cantantes latinas más exitosas. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ganado tres premios Grammy y cinco Grammy latinos.

El 1 de septiembre, pero de 2020, muere Erick Morillo, DJ y productor musical colombo-estadounidense que se dio a conocer con temas como 'I like to move it' en la banda Reel 2 Real. Creador de Subliminal Records, uno de los sellos discográficos de mayor reconocimiento en la música electrónica de baile, es considerado un icono de la música house.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de septiembre?

1920: El general Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Alepo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).

1939: Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial.

1946: Grecia aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.

1985: La expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Atlántico Norte.

2015: El papa Francisco concede que se absuelva el pecado del aborto durante el Jubileo de la Misericordia (del 8 de diciembre de 2015 al 20 de septiembre de 2016).

2017: El huracán 'Harvey' provoca, a su paso por Texas, unas inundaciones que dejaron más 63 muertos y más de 30.000 evacuados.

2019: El presidente alemán Frank Walter Steinmeier pide perdón a Polonia, en el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.

2021: Roberto Benigni recibe el León de Oro de honor de la 78 edición de la Mostra de Cine de Venecia.

¿Quién nació el 1 de septiembre?

1804: Mariana Pineda, heroína española.

1881: José Pijoán, arquitecto español e historiador de arte.

1906: Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.

1922: Vittorio Gassman, actor italiano.

1939: Xavier Rubert de Ventós, escritor y político español.

1994: Carlos Sainz Jr., piloto de automovilismo de Fórmula 1.

¿Quién murió el 1 de septiembre?

2003: Ramón Serrano Suñer, político español.

2005: Manuel Asensi, barítono catalán.

2008: Edwin Guthman, periodista estadounidense.

2013: Ignacio Eizaguirre, guardameta de fútbol.

2016: Jon Polito, actor estadounidense.

2021: Adalberto Álvarez, músico cubano.

¿Qué se celebra el 1 de septiembre?

Hoy, 1 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopia y el Día Internacional de los Primates.

Horóscopo del 1 de septiembre

Los nacidos el 1 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre, se celebra La Predestinación de Nuestra Señora y los Santos Arturo, Sixto, Régulo y Gil.