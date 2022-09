Efemérides del 5 de septiembre de 2022: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Tal día como hoy, 5 de septiembre de 2012 Los futbolistas, Íker Casillas y Xavi Hernández, son condecorados con los premios Príncipe de Asturias de los Deportes, tras haber conseguido los títulos más importantes con sus clubes, el Real Madrid CF y FC Barcelona respectivamente, y en la selección española, donde ganaron un Mundial y dos Eurocopas. El jurado consideró ambos jugadores simbolizan los valores de la amistad y el compañerismo más allá de la máxima rivalidad de sus respectivos equipos, siendo su comportamiento deportivo un modelo para los jóvenes.

El 5 de septiembre de 1946 nace Freddie Mercury, músico británico líder del grupo Queen, reconocido como uno de los cantantes más destacados de todos los tiempos por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena, con éxitos como «Bohemian Rhapsody», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now, en solitario grabó los álbumes Mr. Bad Guy y Barcelona, este último junto a Montserrat Caballé, siendo la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Murió de una bronconeumonía complicada por el sida en 1991.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de septiembre?

1910: Marie Curie y André-Louis Debierne informan a la Academia de Ciencias sobre su preparado de radio en estado metálico.

1926: Un decreto de Miguel Primo de Rivera establece el "estado de guerra" en España.

1936: La estadounidense Beryl Markham primera mujer que sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste.

1962: Trujillo, Cáceres, con su conjunto urbano, declarada ciudad monumental histórico-artística.

1972: Un comando palestino asalta el alojamiento de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Munich y mueren 11 atletas y cinco guerrilleros de "Septiembre Negro".

1977: EEUU lanza la sonda espacial "Voyager I" para observar Júpiter y Saturno.

1984: El Grapo comete 3 atentados, en los que asesina a Manuel Ángel de la Quintana en Madrid, a Rafael Padura en Sevilla y deja herido al ingeniero Luis Pardo en La Coruña. Además muere un terrorista.

1997: La Audiencia de Valencia condena a Miguel Ricart a 170 años de cárcel por el triple crimen de las niñas de Alcasser, en 1992.

2006: El bailaor Farruquito condenado a tres años por un atropello mortal en 2003.

2010: La BBC difunde un vídeo en el que miembros de la banda terrorista ETA anuncia un "alto el fuego".

2013: La socialista Susana Díaz investida presidenta de la Junta de Andalucía.

¿Quién nació el día 5 de septiembre?

1920: Douglass C. North, economista estadounidense, Premio Nobel 1993.

1940: Raquel Welch, actriz estadounidense.

1942: Werner Herzog, cineasta alemán.

1951: Johan Neeskens, exjugador de fútbol.

1966: Achero Mañas, director y actor español.

1977: Joseba Etxeberria, futbolista español.

1990: Angy Fernández, actriz española.

¿Quién murió el 5 de septiembre?

1983: Antonio Mairena, cantaor español de flamenco.

1997: Teresa de Calcuta, santa indio-albanesa, Nobel de la Paz.

2012: Cristóbal Serra, escritor mallorquín.

2013: Jesús de la Serna, periodista español.

2015: Joan Rivers, actriz, humorista y presentadora estadounidense.

2018: Rachael Bland, presentadora de TV británica.

2019: Francisco Toledo, pintor mexicano.

2020: Jirí Menzel, director de cine checo, ganador de un Oscar a mejor película extranjera.

¿Qué se celebra el 5 de septiembre?

Hoy 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia y Día Internacional de la Mujer Indígena.

Horóscopo del 5 de septiembre

Los nacidos el 5 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 5 de septiembre

Hoy 5 de septiembre se celebra los santos de Obdulia, Bertín, Aniano y Lorenzo.