Efemérides del 5 de octubre de 2023: ¿Qué pasó el 5 de octubre?  

Tal día como hoy, 5 de octubre, pero de 2011, España suscribe un acuerdo con la OTAN para desarrollar un Sistema de Defensa Antimisil, situado en la base de Rota. Con esta iniciativa, la Alianza Atlántica busca asegurar la protección de todo el territorio europeo y de sus ciudadanos contra la creciente amenaza de la proliferación de misiles en Estados que no respetan la normativa internacional. En el anuncio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacaba que "España es un país comprometido y solidario con la defensa colectiva de Europa", además de indicar que "se trata de una iniciativa de carácter disuasorio y únicamente defensiva que no va dirigida contra nadie".

Estados Unidos desplegaría, como su contribución al Sistema de Defensa Antimisil de la OTAN, un total de cuatro buques con base permanente en Rota. El impacto socioeconómico en la Bahía de Cádiz supondría la creación de 1.000 puestos de trabajo y generaría contratos con la industria española por valor de 8,4 millones de euros al año.

El 5 de octubre, pero de 1962, The Beatles estrenan su primera canción. Aquel sencillo se tituló "Love Me Do". No fue su mayor éxito, pero aquel día se dio a conocer la banda que cambiaría el panorama musical para siempre. "Love Me Do" consiguió el puesto 17 en la principal lista de Reino Unido en 1962, y en Estados Unidos se convirtió en número 1 dos años después de su estreno, en 1964. A partir de aquel momento, su fama, la beatlemanía, se disparó y desataron el fervor de toda una generación, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de la historia de la música.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de octubre?

1762: La flota inglesa logra la capitulación de Manila (Filipinas).

1931: Los aviadores Hugh Herndon Jr y Clyde Edward Pangborn completan sin escalas la distancia entre Tokio y Washington, el vuelo transpacífico más largo hasta la fecha.

1988: Arranca en Argelia la llamada "revuelta del pan", que se saldó con cerca de 200 muertos. 1999: Tabacalera y la francesa Seita se fusionan y crean Altadis, con sede en Madrid.

2005: El Tribunal Constitucional dictamina que se pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes cometidos contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas.

2008: Mueren 75 personas, entre ellas 41 niños, por un terremoto en Kirguistán.

2020: Premio Nobel de Medicina a tres virólogos por descubrir el virus de la hepatitis C.

2022: El Senado aprueba de forma definitiva la Ley de Memoria Democrática.

¿Quién nació el 5 de octubre?

1713: Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la Enciclopedia.

1936: Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.

1952: Imran Khan, exjugador de críquet y político, ex primer ministro de Pakistán.

1955: Alfonso Dastis, diplomático y exministro español.

1963: Francisco Martínez Mojica, microbiólogo e investigador español.

1965: José Couso, cámara español, muerto en la guerra de Irak.

1977: Ángel Martín, cómico, actor y presentador de televisión español.

¿Quién murió el 5 de octubre?

1848: Alberto Lista, humanista español.

1880: Jacques Offenbach, compositor alemán.

2002: José Botella Llusiá, ginecólogo y profesor español.

2007: Walter Kempowski, escritor alemán.

2017: Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.

2018: Héctor Ulloa, actor y músico colombiano.

2019: José Sámano, productor español.

¿Qué se celebra el 5 de octubre?

Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de James Bond.

Horóscopo del 5 de octubre

Los nacidos el 5 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre, se celebran los Santos Apolinar, Atilano, Plácido y Gala.