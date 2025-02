Educación cierra una sala de un Instituto de Almería donde los profesores, según denuncia un particular, se reunían para beber y fumar

El Delegado territorial de Salud y Consumo de Almería, Juan de la Cruz Belmonte confirmaba la denuncia de un particular que alertaba de la existencia de una sala en el IES La Puebla de Vícar donde los profesores acudían a fumar y beber alcohol. Los Servicios de Inspección de Salud "se presentaron en el instituto remitiendo el informe a Educación" ha manifestado Belmonte. En esa inspección se comprueba que hay colillas de haber fumado añaden fuentes de esta administración.

"Ni hay botellas de alcohol ni se hacen fiestas"

Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con el centro educativo que señala que el asunto parte de un antiguo docente "rencillas que se utilizan para hacer daño" nos explica Francisco Javier Domínguez, Director del IES La Puebla. Domínguez señala que cuando llegó la inspección "solo había un profesor fumando". Además explica que no se trata de una sala "Vip" como se ha difundido sino un patio interior cerrado de la antigua casa del conserje. Francisco Javier entristecido por lo ocurrido al igual que el resto del profesorado señala que "somos conscientes que no se debe fumar pero ni hay botellas de alcohol ni ahí se hacen fiestas". El hecho de que se haya encontrado un cenicero lleno de colillas se debe "a que esta habitación no se limpia y las colillas pueden llevar ahí meses" aclara.

El Delegado territorial del Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, ha señalado que "se están haciendo las averiguaciones oportunas y de forma preventiva se ha cerrado el aula". La sala se ha clausurado nos confirma también el director del Instituto que está a la espera de conocer que dice el acta abierta por Salud y sí se producen sanciones. Además Francisco Javier Domínguez ha querido señalar la buena labor que realizan los 140 docentes de este centro almeriense.

En un comunicado la Administración educativa ha querido expresar a la espera de que termine el procedimiento "nuestro rechazo a todo acto que vayan en contra de la promoción de hábitos de vida saludable en el contexto del sistema educativo andaluz".

