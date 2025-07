El cura le dio su bendición pero los internautas lo sentenciaron: la reacción al ramo de novia de una influencer

Era una de las bodas más esperadas en el mundo de las redes sociales. Era vox populi que la influencer Emedeamores se iba a casar, ya que su contenido en sus perfiles en los últimos meses monopolizaba prácticamente los preparativos y las decisiones que tomaba junto con su antes prometido, Muna. La pareja se dio el sí quiero en la Abadía del Sacromonte, en Granada. Y aunque parecía a veces que no iba a llegar el día de la boda y que no iba a haber más sorpresas por su transparencia en redes, Emedeamores sorprendió a los invitados, seguidores y no seguidores con su ramo de flores.

No era un ramo de flores cotidiano, ya que estaba hecho con flores de Lego. Estaba más que claro que después de la boda iba a haber un vídeo dedicado al ramo de Legos; de hecho, ha sido uno de los más virales en los últimos meses en su perfil, que acumula más de 1 millón de seguidores. La joven muestra en el vídeo la reacción del mismo cura que oficia la ceremonia cuando le explica la composición "floral" del ramo. El cura, atónito por la originalidad y lo inusual en estas ceremonias, contestó: "¡Qué puntazo!".

El significado

La historia del ramo se remonta al año 2021, cuando se conocen Muna y Eme. En plena pandemia del covid-19, la pareja se contagió de la enfermedad mutuamente en plena Navidad. Según explica la influencer, decidió hacerle un regalo a su recién conocido novio. Cuenta que en su casa observaba como había muchas piezas de Lego, por lo que buscó algo que estuviera relacionado con ello. Se decantó por un ramo de flores de Lego, que consideraba que era original y bonito. Lo que no se podía esperar es que su actual marido le había comprado el mismo regalo para ella.

Asegura que para ella supuso una señal de que Muna estaba destinado para ella, por lo que el ramo de Legos debía de estar presente en uno de los días más felices de su vida. Eme tuvo días antes de la boda a sus primas montando las piezas y a las flores de mentira les añadió unas de verdad, con las que acabó creando el "polémico" ramo.

Las reacciones a su "esperada" boda

Antes, durante y después de la boda no han dejado de sucederse las reacciones de los usuarios de TikTok. Su público no puso ninguna objeción al planteamiento de la boda, como era de esperar. Sin embargo, todos sus videos se han llenado de reacciones de todo tipo respecto a las decisiones de la boda. "Él tiene que aguantarla mucho para quererla", escribía una. "No puedo más con los vídeos de la boda de estos dos...", escribía otra usuaria. Otros comentarios han reflejado cierto narcisismo por parte de Eme; según los usuarios, "Ha sido literalmente el día de ella, no de ellos" o "Tenemos montada una boda diferente". Eme en corto: "La canción más NORMATIVA de Juan Luis Guerra para una boda", sentenciaba otra.

La guinda a las reacciones de la boda la ha puesto la usuaria de TikTok, Gloria del Toro. La música y compositora, ante la hartura colectiva del tema de la boda, decidió componer una canción parodia de la celebración de su boda con Muna. La canción que rápidamente se hizo viral y logró que se convirtiera en una especie de alegato del público para intentar parar la dinámica de Eme respecto a su boda. El tema que comienza así: "Eme de amores, cásate, cásate de una p*** vez..." logró que entre el humor y el cansancio se creara un ecosistema de memes que no tardaron en llegarle a la influencer.

