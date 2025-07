La berenjena de Almagro no tiene quién la recoja

Nos vamos a un campo de cultivo de Berenjena de Almagro en el Campo de Calatrava. Antonio Rubio es el agricultor propietario y está al pie del cañón en plena cosecha en el mes de Julio a cuarenta y dos grados de temperatura a la una de la tarde. Con él varios trabajadores, todos migrantes, con mangas largas y pantalones largos a pesar del calor. Nos dice Antonio que van así porque es muy duro recoger la berenjena: pincha, tiene un polvo urticante y podrían salir con los brazos escocidos o heridos.

Es muy duro recolectar así. por eso nos cuenta Antonio que no encuentra mano de obra. Él nos dice que muchos migrantes querrían trabajar recolectando pero se pierden en un mar de burocracia y no acaban de obtener los "papeles" para poder trabajar. Y él no puede contratar a sin papeles, aunque quisieran trabajar, porque se expone a sanciones de 12 mil euros. Y así las cosas, los jóvenes españoles no quieren realizar ese trabajo y cada vez se cultiva menos y menos berenjena de Almagro.

Y es una pena. porque se trata de una berenjena, una especie única en el mundo por su tamaño y ternura, muy demandada en su consumo. todo lo que se produce se vende, pero lo malo es que cada vez hay menos agricultores en Ciudad Real que quieran producirla. Ramón González Almansa, Presidente de la IGP de la Berenjena de Almagro, nos dice que cada vez es más difícil encontrar mano de obra porque son trabajos temporales de varios meses y duros. Nos cuenta que hacen falta, por ejemplo, en Fábrica. Porque las berenjenas se pelan a mano una a una artesanalmente y casi el 90% de los que lo hacen son migrantes. Las berenjenas se aliñan con ajo, comino, pimentón y sal pero la fórmula es un secreto guardado durante siglos en la Comarca de Calatrava. Protegen celosamente su Indicación Geográfica Protegida.

En la Fábrica en general todas las que pelan las berenjenas y las aliñan son mujeres. Ramón es la tercera generación de productores de Berenjenas de Almagro. Empezó su abuelo las Conservas Antonio, siguió su padre y ahora toma el testigo él. Pero hay muchas dificultades. El cambio climático, con la sequía cada vez más persistente, hace mella en la calidad de la berenjena. Pero nos cuenta que, a pesar de eso, la Berenjena es un alimento antioxidante y por tanto antienvejecimiento por la cantidad de polifenoles que contienen. Una razón más para catar una deliciosa Berenjena de Almagro. por si en un un futuro es una delicia gourmet escasa. Ojalá no.

