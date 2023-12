Dos 'planazos' con los que salir de la rutina, la recomendación de Adolfo Izquierdo para este puente

¿Cómo podemos aprovechar este puente de diciembre de la mejor manera posible? Adolfo Izquierdo, copresentador de Noticias de la Mañana, lo tiene claro. Te propone dos 'planazos' para estos días. Los puedes ver en el vídeo superior a este artículo. En ninguno de ellos es necesario coger el avión y ambos incluyen actividades de todo tipo: gastronómicas, culturales y también de senderismo.

Es el momento perfecto para salir de la rutina. Como buen castellanoleonés, Adolfo ha recomendado un paseo muy interesante por su tierra. Es un recorrido por el pasado y te adentra por completo en la España del siglo XV.

Una ruta medieval

"El primero de ellos es una ruta por los castillos más impresionantes que hay en mi tierra, en Castilla y León", dice el periodista. Empezamos este recorrido en Medina del Campo, Valladolid. "Ahí está el Castillo de la Mota", cuenta.

Esta construcción de la que nos habla Adolfo Izquierdo es una de las referencias arquitectónicas de lo que era el Reino de Castilla. La ciudad de la que es natural el periodista se fundó en el siglo XI, al igual que el Castillo de la Mota.

Continuamos la ruta con otro sitio que no debemos perdernos esta Navidad. "Muy cerca de allí podemos visitar el de Peñafiel o el de Simancas, que son castillos impresionantes que yo no me canso de visitar", comenta Izquierdo. Ambos se encuentran todavía en la provincia de Valladolid.

"Además, aprovechando esa ruta que podemos hacer de dos o tres días, podemos degustar y disfrutar de la gastronomía de la zona, que te puedo asegurar que es muy buena y muy rica", continúa. Guisos, asados y vinos de calidad son solamente algunas de las ofertas que atraen a los visitantes a esta zona del país durante todo el año.

El recorrido termina en los castillos de Coca y de Cuéllar. Estos están ya en la provincia de Segovia y son el avance de otro plan que el copresentador de Noticias de la Mañana aconseja hacer durante el puente de Diciembre. Decimos que dan pie a la actividad que no podemos perdernos porque nos lleva ya a la capital. ¿A quién no le apetece disfrutar de un paseo navideño?

Un paseo que termina en las mejores chocolaterías de Madrid

Adolfo Izquierdo te trae también "otra ruta, pero por Madrid, por las luces de la capital". Este recorrido navideño podemos hacerlo ahora con el autobús que hace un tour por "la principales calles de la ciudad". Hablamos de Naviluz, que hasta el 7 de enero ofrece una ruta por la decoración que cubre el centro de Madrid. "Es bastante impresionante", considera el periodista.

"Podemos terminar ese día o esa ruta en los mercadillos de la Plaza Mayor, comprando una figurita para el Belén o decoración para nuestra casa", continúa. ¿Y cómo podemos terminar este paseo?

Adolfo Izquierdo concluye esta recomendación tan 'navideña' e invernal con un chocolate con churros. Alrededor de la mítica plaza madrileña se encuentran numerosas chocolaterías que ya son una parada obligatoria si visitamos la capital en estas fechas. "¿A que son planazos?".