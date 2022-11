Dos menores acusados de violar a una joven se jugaron a piedra, papel o tijera quién empezaba

Dos menores acusados de presuntamente violar a una joven se habrían jugado a piedra, papel o tijera quién comenzaba con la agresión. La violación grupal a la menor de 15 años tuvo lugar el 14 de febrero de 2021, en Matadepera, y hay más personas implicadas.

Este martes, ambos menores han declarado como testigos ante el Tribunal de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona y han sido ellos mismos quienes han contado que jugaron a piedra, papel o tijera para ver quién empezaba primero con la violación. Los dos acusados se sentarán ante el juzgado de menores el próximo 30 de noviembre, así como otro chico, mayor de edad, que también participó en la presunta agresión sexual.

Los menores aseguran que la joven les incitó a mantener relaciones sexuales

Según el relato de los menores, ambos habían quedado con un grupo de amigos para beber cerca del bosque de la localidad catalana de Matadepera, cuando la víctima apareció con amigas suyas y comenzó a "bajarse los pantalones".

Al cabo de un rato, los acusados se acercaron a la víctima para ofrecerle ir a un banco a fumar un cigarrillo, donde la joven les habría dicho que "quería hacer un trío", algo que los jóvenes habrían rechazado en primera instancia. Más tarde, apareció el tercer implicado, mayor de edad, y la víctima insistió en que "quería hacer un cuarteto", aclarando que no iba borracha.

Uno de los dos menores ha relatado que se apartaron cuando la joven comenzó a mantener relaciones sexuales con el chico adulto. "Cuando ellos acabaron le dije (al otro menor) con la coña de hacer un piedra, papel o tijera y gané yo, aunque como me dijo que tenía que estar en casa a las 21:30 horas, le dejé", ha explicado.

Finalmente, el otro menor y el acusado mayor de edad se marcharon, quedándose el con la joven. "Me preguntó: '¿Crees que soy una guarra por lo que estoy haciendo?' Y yo le dije que ella estaba haciendo esto porque quería y porque se divertía, y le dije que si no quería, pues nada, y me dijo que tranquilo, y me hizo una felación y ella misma se bajó los pantalones y tuve relaciones con ella", ha contado.

El joven ha afirmado que en ningún momento la obligaron ni hubo violencia y que, incluso, cuando la joven terminó con el chico mayor de edad, "preguntó quién era el siguiente". Asimismo, ha asegurado que la trajo de vuelta con sus amigas y se despidieron de manera "normal".

Algunas amigas de la víctima aseguran que iba "muy borracha"

En la sesión también han declarado las amigas de la joven que, por su parte, han indicado que iba "muy borracha" y que sus acciones eran consecuencia de su ebriedad, si bien confirmaron que ella solicitó, en un momento dado, hacer el trío. Sin embargo, después de perderla de vista "unos 30 minutos", volvió llorando asegurando que la habían violado, tras lo cual llamaron a la Policía.

No obstante, otra ha opinado que la joven era consciente de lo que estaba ocurriendo. "Por las cosas que a mí personalmente me dijo, creo que era consciente de lo que estaba haciendo. Yo en ningún momento la vi tambalearse. Yo la vi en todo momento bailando, yo la vi normal", ha dicho.

Otra de las chicas ha informado de que varios días antes habían creado un grupo de WhatsApp para hablar del Carnaval y, cuando salió a conversación la fiesta de Matadepera, la víctima expresó que quería ir y "que tenía ganas de mantener relaciones sexuales".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra encontraron dos preservativos en el lugar de los hechos, el cual calificaron como "idóneo" para cometer algún delito. Además, se llevaron allí a la víctima, a quien vieron "muy vulnerable y afectada y lo estaba pasando fatal".