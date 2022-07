La hazaña de 'los Juanes', los dos jóvenes que han frenado una agresión sexual y atrapado al presunto agresor en Jaén

La valiente acción de dos jóvenes de 33 y 32 años evitó una agresión sexual en Jaén. Juan y Juan de Dios, ya conocidos como 'los Juanes', salvaron a una chica de 22 años que estaba siendo agredida sexualmente por un varón de 22 años en el parking de la Victoria en Jaén.

Juan ha explicado en Espejo Público cómo ocurrió todo y ha relatado que no lo dudó a la hora de ir a por el presunto agresor sexual.

"Salía de trabajar, iba a aparcar la moto y escuché ruido a mi derecha y cuando miré pensaba que era una pelea en un principio. Pero cuando vi al hombre desnudo sabía que algo raro había. Me bajé de la moto y fue a por él con el casco. Se separó de ella y me dijo que ella quería. Yo le dije: '¿Cómo que ella quería?' y me tiré a por él. Y lo que hizo fue saltar la valla e irse, ni siquiera se encaró conmigo", ha explicado Juan en Espejo Público.

"Se fue y la muchacha me dijo que no la dejara sola, que me quedara con ella. Y cuando se estaba yendo llegó Juande con la moto y subió a buscar al individuo que se había ido desnudo a la calle", relata Juan.

Juan de Dios ha detallado cómo logró seguir al individuo hasta que la Policía llegó para detenerle

"Yo cuando llegué ya vi la situación y directamente vi a mi compañero y a la chica, y de repente enfrente mía vi al chico desnudo corriendo. Yo le dije a mi compañero: 'quédate tu con la chica y voy yo a por el chico'. Salí del parking, lo perdí por un momento, pero un chico que había por ahí andando le pregunté y me dijo que se había ido para la derecha. Lo pillé con la ropa en el suelo, dispuesto a vestirse. Le comencé a preguntar que qué había hecho y su contestación era la misma: 'Ella quería, ella quería'. Lo dejé que se vistiera enfrente mía y una vez que se vistió lo cogí del cuello y del hombro y lo saqué para fuera y la Policía tardó nada en llegar", ha indicado Juan de Dios.

"Al estar desnudo, el tema de armas no nos asustó. Y la ropa la tenía fuera del parking. Él había visto a la chica entrar y se desvistió para directamente no tener que perder tiempo quitándose ropa. Era un chico que vive en el mismo parque de Jaén y ya había dado algunos problemas por la zona a nivel de escándalo público y no conocía de nada a la chica. Le sorprendió cuando pagaba su ticket y estuvo 15 minutos siendo golpeada, asfixiada... La verdad que fue terrible", ha asegurad Juan de Dios.

"Según tenemos noticias, dentro de lo malo ella está bien física y psicológicamente. Y mandarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación. El agresor tiene 22 años", ha explicado Juan de Dios.

"Nos leyó el abogado un correo de ella diciéndonos que estaba bien para que no nos preocupásemos y solamente eso. No podemos ponernos en contacto con ella", ha concluido Juan.