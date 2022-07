El AVE todavía no llega a todas las comunidades autónomas de España. Este es un problema que afecta a más de dos millones de personas en nuestro país. Entre los afectados se encuentran los ciudadanos de Extremadura, Región de Murcia o Asturias, pero estas comunidades autónomas no son las únicas que no disponen de este servicio.

Por lo que parece, este problema se va a prolongar en el tiempo y muchas comunidades autónomas no van a disfrutar por el momento de los trenes de Alta Velocidad de Renfe. Algunas comunidades como Extremadura disponen de un servicio de larga y media distancia y ya están iniciando las primeras fases de prueba de trenes de Alta Velocidad.

¿A qué sitios no llega el AVE?

El listado de comunidades autónomas a las que no llega el AVE es extenso:

Extremadura

Región de Murcia

Principado de Asturias

Cantabria

País Vasco

La Rioja

Navarra

Aunque todavía es más extenso el listado de ciudades:

Jaén

Almería

Lugo

Soria

Huelva

Ávila

Salamanca

Teruel

Puedes consultar en el siguiente mapa los diferentes recorridos y trayectos de Alta Velocidad (línea morada) y Larga Distancia (línea gris):

Mapa de trayectos de AVE y Larga Distancia | RENFE

Soterramiento Región de Murcia