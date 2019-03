El doctor Yus: "No tengo la seguridad suficiente para ir a trabajar"

El doctor Santiago Yus, especialista en cuidados intensivos, ha contado en Noticias 2 de Antena 3 la experiencia que ha "sufrido" a la hora de ponerse el traje, teniendo en cuenta será quien este sábado se haga cargo del tratamiento y de los ciudados de Teresa Romero. "He cometido una serie de errores de principiante que ponen de manifiesto el valor de la preparación y de la enseñanza previa", ha reconocido.

"He cometido el error de probarme el traje habiendo dormido poco, llevando una situación de estrés durante toda la semana", ha relatado, añadiendo no había bebido suficiente antes y tampoco había comido. También ha comentado que el ambiente donde estaba haciendo esa prueba con ayuda de sus compañeras "era demasiado cálido", por lo que ha empezado "a sudar de forma muy importante y a perder muchísimo líquido".

El médico ha contado otro error: "Me he puesto la mascarilla demasiado baja", ha dicho, aunque de eso en los primeros minutos no se diera cuenta, "incluso cometiendo otror error como empezar a hacer alguna broma, no prestando la debida atención", ha reconocido. "Empecé a hacer movimientos que no debería hacer y se descolocó más la mascarilla, por lo que me vino una sensación de ahogo", ha contado el doctor Yuz, que en ese momento decidió arrancarse la mascarilla, "Si eso lo hago dentro del cuarto, soy hombre contaminado", ha añadido.

"Nadie puede trabajar con estos trajes sin haber hecho un entrenamiento", ha advertido. "De hecho, no tengo la seguridad suficiente para ir a trabajar", ha afirmado, por lo que pedirá que se reconsideré su función este sábado. "Necesito confianza en mí mismo, necesito probarme el traje cinco días más y viendo que no tengo otra vez estas crisis de ahogo", ha explicado.