La dominancia manual, es decir, la preferencia por usar una mano sobre la otra para realizar tareas cotidianas, es una característica humana que intriga a científicos y curiosos a partes iguales. De hecho, hay múltiples estudios sobre este tema. Mientras que la mayoría de las personas son diestras, una minoría significativa es zurda (una de cada diez personas), lo que lleva a diversas diferencias en la forma en que interactúan con la sociedad.

Las herramientas y dispositivos cotidianos, como tijeras, cuchillos, y otros utensilios, suelen estar diseñados para diestros, lo que puede presentar desafíos para los zurdos. Además, históricamente, los zurdos han enfrentado prejuicios y presiones sociales para adaptarse al uso de la mano derecha. No obstante, esto está cambiando en la actualidad, ya que la sociedad moderna se está volviendo más inclusiva y adaptativa a las necesidades de los zurdos.

¿Por qué algunas personas son zurdas?

Todas las personas tienen un hemisferio dominante. En los zurdos, el hemisferio habitualmente dominante es el derecho y en los diestros, el hemisferio izquierdo. Según los expertos en neurociencia, no existe ninguna evidencia neurobiológica que cause que una persona sea zurda o diestra. No obstante, sí indican que en la etapa fetal ya se empieza a desarrollar una preferencia sobre una mano o la otra. De hecho, puede distinguirse si un bebé será diestro o zurdo observando en una ecografía qué mano tiene más cerca de la boca la mayor parte del tiempo.

Ser diestro o zurdo no tiene nada que ver con nuestro cerebro, sino que la preferencia por mover la mano izquierda o derecha se desarrolla en el útero. Es decir, ya está determinado en nuestro funcionamiento biológico antes de nacer y está escrito en la médula espinal.

¿Hay diferencias entre zurdos y diestros?

Uno de los aspectos sobre los que la ciencia más ha profundizado es sobre la longevidad de los zurdos y los diestros. Según se ha demostrado, los zurdos tienden a vivir unos nueve años menos de promedio que los diestros. Existen varias hipótesis que intentan explicar esta diferencia. Una de ellas es que es posible que los zurdos sean más propensos a sufrir algunas alteraciones mínimas durante su desarrollo, lo que sería favorable para sufrir ciertas enfermedades. Por ejemplo, los zurdos tienen una variante del gen LRRTM1 que tiene relación con un pequeño incremento en la incidencia de ciertos padecimientos mentales, como la esquizofrenia.

Asimismo, los zurdos son considerados personas más creativas. Esto se explicaría porque tienen más facilidad para el pensamiento divergente, de esta forma tienen mayor predisposición para encontrar varias soluciones para un mismo problema. De hecho, hay una mayor prevalencia de zurdos entre artistas, músicos y arquitectos, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible correlación entre la zurdera y la creatividad. No obstante, aunque haya varios estudios sobre esta cuestión, no son muy concluyentes.

