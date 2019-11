Diez miembros de una familia, al borde del desahucio de la casa que okuparon hace dos años

Diez miembros de una misma familia okuparon hace dos años una casa en Tenerife repleta de "escombros y basura", aseguran. Ahora los propietarios reclaman la casa y la familia se enfrenta a una orden de desahucio.

Delioma y Mohamed tienen dos hijos pequeños y otro en camino. En total son cinco los menores que viven en la casa. Okuparon el espacio de forma ilegal, pero si les echan dicen, no tienen donde ir. "Tuve que comprar cemento, he hecho el suelo y poco apoco hemos ido arreglando para poder vivir aquí". Ninguno de los miembros de la familia tiene trabajo y viven con una ayuda de 600 euros. "Ya me gustaría a mi tener mi casa vivir tranquila sin pensar mañana me tendré que ir a la calle" ha declarado la madre de los menores.

Sin embargo, los propietarios han señalado que han intentado negociar con los okupas para que se marchen, pero que la familia no ha accedido y han tenido que presentar una denuncia. "Los propietarios están actuando con cautela" ha declarado Antonio González, alcalde de Buenavista, la región donde se desarrollan los hechos.