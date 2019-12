5 dietas para adelgazar antes de Navidad

La Navidad está muy cerca y algunas personas se exceden comiendo entre comidas familiares y de empresa donde el pantalón ya no se ajusta tanto. Para que las Navidades no se hagan pesadas es recomendable seguir realizando tareas que se realizan a lo largo del año como es hacer deporte y comer de manera saludable los días que nuestros eventos sociales nos lo permiten. Por eso, a continuación te desvelamos cuáles son las mejores dietas para adelgazar antes de Navidad y algunas claves para no ganar peso durante las fiestas.

Hacer deporte como caminar, correr o montar en bici ayuda a mantener una vida equilibrada. También es recomendable el baile, ya sea zumba o aerobic. Es recomendable los alimentos diuréticos para eliminar agua como beber dos litros de agua al día, comer piña, peras o comida baja en grasa como el pollo.

Las cenas ligeras ayudan al descanso como puede ser comer una ensalada, una tortilla francesa, fruta o unos cereales. Reducir los hidratos, es decir, intentar no comer tanta pasta ni pan, y menos a la hora de la cena.

Evitar comer productos rebozados y empanados, o cualquier producto que tenga una alta dosis de aceite.