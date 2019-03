Le diagnostican una neumonía tras acudir 20 veces a Urgencias aunque en realidad tiene un cáncer con metástasis

El hombre solo ha puesto una reclamación, ya que no quiere denunciar el caso, pero sí espera que no se vuelva a repetir. "Empecé a ir a Urgencias porque tenía muchos pinchazos y dolencias, y me diagnosticaron una especie de neumonía", según adelanta Onda Cero.

Quiere agradecer el trato que le han prestado los médicos que les está atendiendo tras detectarle el cáncer con metástasis, pero recuerda que en enero llegó a asistir 20 veces a Urgencias.

El abogado de Defensor del Paciente se muestra cauteloso y advierte que el caso requiere un estudio particular pero que es similar a otros asuntos con los que han trabajado.