Día Mundial del Autocuidado: cuando el deseo de cuidarse se convierte en obsesión

Adoptar hábitos saludables es positivo y necesario. Dormir bien, alimentarse de forma adecuada, hacer ejercicio y cultivar el bienestar emocional son pilares clave. Pero el problema comienza cuando este estilo de vida se convierte en una obsesión, y se pasa delautocuidado al autocastigo. "Hay que intentar vivir de la mejor manera posible y cuidar nuestro cuerpo, que solo tenemos uno", es una frase común entre quienes promueven un estilo de vida saludable. Sin embargo, en ocasiones ese mensaje puede volverse rígido, generando ansiedad, culpa o conductas extremas como contar cada caloría, evitar productos procesados o pasar horas analizando etiquetas en el supermercado.

Mónica Salazar, testimonio de Ortorexia: "Me pasaba horas leyendo las etiquetas de los productos para hacer la compra. Perdí la menstruación".

Este comportamiento puede desembocar en un trastorno de la conducta alimentaria conocido como Ortorexia. A diferencia de la anorexia o la bulimia, no se centra en la cantidad, sino en la "pureza" de los alimentos. Aquellos que lo padecen pueden obsesionarse con comer únicamente productos que consideran sanos, eliminando radicalmente lo que perciben como "procesado", "industrial" o "tóxico". En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con Mónica Salazar, conocida en RRSS por visibilizar su experiencia. Vivió ocho años bajo una rutina que, a simple vista, parecía saludable, "evitaba cualquier alimento que considerara procesado. Me pasaba muchas horas al día pensando en la comida, en cómo organizarme los platos. Leía todas las etiquetas y podía tardar horas en hacer la compra", relata. Una "lucha constante" que, como muchas, no se ve desde fuera, asegura. Su cuerpo empezó a resentirse: "Perdí la menstruación, tuve problemas de tiroides, y también con el pelo y las uñas." Son las consecuencias de vivir bajo la presión de una rutina perfecta, algo cada vez más alimentado por los mensajes contradictorios y extremos que circulan en redes sociales.

Tamara Moya, dietista-nutricionista: "La clave es seguir la conocida dieta mediterránea".

Para evitarlo, la clave está en volver a lo básico. Según Tamara Moya, dietista-nutricionista, lo más recomendable es seguir el modelo de una dieta mediterránea equilibrada: "Donde haya un 50% de alimentos de origen vegetal, seguido de un 25% de hidratos de carbono de calidad, y otro 25% de proteínas como carnes, pescados, legumbres o huevos", argumenta. El verdadero autocuidado es flexible y libre de culpa. No consiste en llevar una rutina perfecta, sino en cultivar una relación sana con la comida, el cuerpo y la mente. Porque cuidarse no es controlarse. Es escucharse, respetarse y vivir en equilibrio.

