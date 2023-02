Detienen en Zaragoza a una mujer de 32 años por asesinar a un hombre de 26

Una mujer de 32 años ha sido detenida en Zaragoza por supuestamente matar a un hombre de 26 años. Según ha informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el asesinato ha tenido lugar en la avenida de Madrid de Zaragoza, en el barrio de Delicias.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. No se conoce más información sobre la identidad de la víctima, así como tampoco de la mujer, presunta autora del homicidio.

Una chica mata a su doble para fingir su propia muerte y huir de su familia

Los padres alertan a la Policía de que su hija ha aparecido muerta en el asiento trasero del coche. Comenzaron con la investigación para esclarecer lo ocurrido. La investigación dio un giro radical: la autopsia revela que la víctima no es quién la familia creía, el ADN no coincidía, aunque el aspecto físico sí.

Al parecer, la acusada quería fingir su propia muerte y huir de su familia. Por eso contactaba a través de las redes sociales con personas que se parecieran a ella, según afirma 'Bild'. La acusada y otro hombre quedaron con la víctima, fueron a un bosque y allí la asesinaron. La pareja puso el cadáver en el asiento de atrás del coche de Sharaban, según la Fiscalía.

Los padres, viendo que no aparecía su hija, alertaron a la policía y comenzaron la búsqueda. Encontraron el coche con el cuerpo de la chica -que no era su hija- que habían dejado. Tanto se parecía, que los padres pensaron que se trataba de su hija, aunque la autopsia reveló que no, que se trataba en realidad de Khadidja. Tanto la chica, Sharaban, como el hombre, Shequir, se enfrentan a cargos por asesinato.