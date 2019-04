Detienen en Chile al cobrador del rescate de un “secuestro virtual” cometido en España

llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto

No descuelgue

Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar

No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero