Efemérides de hoy 25 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 25 de agosto?

El 25 de agosto de 2009, fallece del senador demócrata Edward "Ted" Kennedy a los 77 años, a causa de un tumor cerebral. Su deceso en Hyannis Port, Massachusetts, no solo conmueve a la nación por tratarse del último hermano varón superviviente de una mítica dinastía marcada por la tragedia —tras los asesinatos del presidente John F. Kennedy y del senador Robert F. Kennedy—, sino porque pone fin a una de las carreras parlamentarias más longevas e influyentes en la historia de la Unión. Conocido con el respetuoso título del "León del Senado", Ted Kennedy dejaba un vacío inmenso en el ala progresista de su partido, justo en un momento en que el país debatía reformas de gran calado social.

Durante sus casi 47 años ininterrumpidos en la Cámara Alta, Kennedy se consolidó como un legislador magistral gracias a su extraordinaria capacidad para forjar consensos bipartidistas y transformar ideales en leyes concretas. Fue el gran artífice y defensor de normativas históricas que redefinieron los derechos civiles, la protección de los trabajadores, el acceso a la educación pública y la integración de las personas con discapacidad. Considerado el gran sueño de su vida, su incansable batalla por instaurar un sistema de salud universal sentó los pilares fundamentales para la posterior aprobación de la reforma sanitaria de Barack Obama, quien elogió su legado calificándolo como uno de los legisladores más importantes de todos los tiempos.

Un 25 de agosto, pero de 1580, las tropas españolas lideradas por el veterano Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, logran una victoria militar decisiva al derrotar a las fuerzas portuguesas de Antonio, prior de Crato, en la célebre batalla de Alcántara, cerca de Lisboa. Este enfrentamiento armado, motivado por la crisis sucesoria tras la muerte sin descendencia del rey Sebastián I, aplastó la resistencia de los pretendientes locales y consolidó por la vía de las armas las reclamaciones dinásticas de Felipe II. Con este triunfo estratégico, el monarca español se coronó también como rey de Portugal, unificando bajo una misma Corona toda la península ibérica y sus respectivos imperios de ultramar, dando origen a la Unión Ibérica, un colosal bloque geopolítico global que se mantendría unido durante las siguientes seis décadas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de agosto?

1772.- Carlos III de España unifica por Pragmática Sanción la moneda utilizada en España.

1859.- Antonio Ríos Rosas y el cardenal Antonnelli validan en el Vaticano la desamortización y venta de bienes eclesiásticos producida en mayo de 1855.

1913.- El presidente estadounidense Woodrow Wilson hace público el boicot económico contra México.

1919.- Nace la aviación comercial: Un aeroplano civil Havilland transporta a dos pasajeros de Londres a París en dos horas y cuarto.

1932.- l presidente de la República, Alcalá Zamora, conmuta la pena de muerte por cadena perpetua al general Sanjurjo por su intentona golpista.

1936.- Ejecutados 16 revolucionarios rusos, entre ellos Gregori Zinóviev y Liev Kámenev, por intentar asesinar a Stalin y a otros dirigentes soviéticos.

1944.- Liberación de París: El general De Gaulle pronuncia su famoso discurso "París liberado" y anuncia el fin de la ocupación nazi.

1967.- Argentina publica la ley que priva a los comunistas de la nacionalidad y de trabajar en puestos públicos.

1989.- El Gobierno español da licencia de emisión a los canales de TV privada Antena 3, Canal Plus y Telecinco.

2003.- Al Qaeda se atribuye el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad que dejó 23 muerto

2021.- Portugal prohíbe la letra pequeña en los contratos de cláusulas generales (bancos, empresas de telecomunicación o de energía), para facilitar su compresión a los clientes.

¿Quién nació el 25 de agosto?

1896.- Luis Blanco Soler, arquitecto español.

1905.- Celia Gámez, vedette y cantante hispano-argentina.

1912.- Narciso Ibáñez Menta, actor y director teatral español.

1918.- Leonard Bernstein, músico estadounidense.

1925.- Juanita Reina, tonadillera y actriz española.

1954.- Elvis Costello, cantante británico.

1970.- Claudia Schiffer, modelo alemana.

¿Quién murió el 25 de agosto?

1776.- David Hume, filósofo inglés.

1863.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1900.- Friedrich W. Nietzsche, filósofo y escritor alemán.

1984.- Truman Capote, escritor estadounidense.

2005.- Olga Ramos, cupletista española.

2012.- Neil A. Armstrong, astronauta estadounidense.

2025.- Isabel Pisano, escritora, periodista y actriz uruguaya.

¿Qué se celebra el 25 de agosto?

Hoy, 25 de agosto, se celebra el Día Internacional del Peluquero.

Horóscopo del 25 de agosto

Los nacidos el 25 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 25 de agosto

Hoy, 25 de agosto, se celebra san Luis, rey de Francia, san Ginés y santa Patricia.