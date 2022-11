Un detenido por la muerte de Cristina Cabo, la joven acuchillada en su casa en Lugo

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a una persona sospechosa de la muerte violenta de Cristina Cabo el pasado domingo. El detenido se encuentra en dependencias policiales donde se le tomará declaración y después será puesto a disposición judicial.

El portavoz de la Policía Nacional de Lugo, el subinspector Manuel Arias, señala que no esperan realizar más detenciones y que con la declaración de esta persona y los datos de los equipos de investigación esperan cerrar este caso de homicidio. Todas las líneas de investigación siguen abiertas.

Pasadas las diez de la noche de este domingo, el 091 recibía una llamada que alertaba de la muerte violenta de Cristina. Un familiar que se había acercado a casa de Cristina porque llevaba todo el día sin noticias suyas encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, de 42 años, en el dormitorio del piso donde vivía sola.

La Policía Nacional corroboró los hechos y puso en marcha el protocolo de actuación. Hasta la una de la madrugada, cuando se produjo el levantamiento del cadáver, procedieron a la inspección de la vivienda. Durante toda la mañana de este lunes, la policía científica estuvo en el inmueble recogiendo huellas, documentos y pertenencias de la víctima que puedan esclarecer lo que sucedió. También tomaron declaración al entorno de Cristina.

En el barrio hay desconcierto y consternación. Una vecina del edificio donde vivía Cristina asegura que “ella vivía sola, siempre estaba sola, no tenía pareja desde hace cinco o seis años”. Por su parte, una clienta de la tienda de la víctima lamenta su muerte: “Cristina era una chica estupenda, atenta, y trabajadora. Llevaba en el negocio unos cinco años. No hay derecho que alguien le quite la vida a una persona”.